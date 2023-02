Tài xế vi phạm nồng độ cồn, CSGT chở khách về nơi tạm trú

Ngày 20/2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa tiến hành lập biên bản và tạm giữ xe khách chở 16 người, gồm phụ huynh và học sinh do tài xế vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể, tối 19/2, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư Tràng Thi - Quán Sứ.

Lực lượng CSGT đưa xe 16 chỗ có tài xế vi phạm nồng độ cồn về nơi tạm giữ.

Đến 22h45 cùng ngày, Tổ công tác dừng ô tô khách loại 16 chỗ mang biển kiểm soát 29B-400.XX để kiểm tra. Qua đo nồng độ cồn , tài xế N.T.H. (SN 1967, trú tại Hà Nội) vi phạm ở mức 0,153 miligam/lít khí thở. Trên xe lúc này đang chở 16 phụ huynh và học sinh từ Hà Giang về tham quan tại Hà Nội.

Tổ công tác đã lập biên bản với tài xế H. lỗi vi phạm nồng độ cồn. Với hành vi trên, tài xế H. bị phạt tiền 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Chỉ huy Đội CSGT số 1 cho biết, do thời điểm phát hiện vi phạm vào tối muộn, Tổ công tác đã sử dụng 1 ô tô đặc chủng và 3 ô tô cá nhân để chở số hành khách trên ô tô về quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Đội CSGT số 1 sử dụng xe chuyên dụng đưa học sinh về nơi tạm trú.

Chứng kiến sự nhiệt tình giúp đỡ của các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 1, cô Quan Thị Nhân (quản lý các em học sinh) cùng với các phụ huynh bảy tỏ sự biết ơn sâu sắc đến Đội CSGT số 1.

Trước đó, ngày 2/2, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) cũng đã phát hiện một tài xế vi phạm nồng độ cồn trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai khi đang điều khiển xe khách loại 47 chỗ ngồi.

Cụ thể, hồi 16h cùng ngày, tổ công tác của Đội 1 kiểm tra ô tô khách mang biển số 29B- 614.XX do tài xế N.T.D. (SN 1971, trú tại Vĩnh Phúc) điều khiển. Qua đo nồng độ cồn, tài xế vi phạm ở mức 0,470 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm cao hơn 1,1 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế D. số tiền 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 24 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Đồng thời, yêu cầu tài xế này bố trí xe khác cho hành khách tiếp tục hành trình.