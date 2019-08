Tài xế taxi Mai Linh gây tai nạn, chở bé gái ra biển hiếp dâm đã bị bắt

(Kiến Thức) - Tin tức từ Cơ quan công an Nghệ An cho biết đã bắt giữ Cao Đức Trường - tài xế taxi Mai Linh gây tai nạn, rồi chở bé gái ra biển hiếp dâm gây phẫn nộ dư luận cả nước.

Mới đây, tại buổi làm việc với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em tại tỉnh Nghệ An, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An thông tin về vụ tài xế taxi Mai Linh có hành vi xâm hại trẻ em.

Theo kết quả điều tra, ngày 18/8, tài xế taxi Mai Linh Cao Đức Trường (35 tuổi) có uống rượu rồi điều khiển xe va quệt với 2 bé gái đi xe đạp tên T. và N. (cùng 13 tuổi) tại quốc lộ 7A kéo dài (thuộc địa phận xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu).

Cao Đức Cường chở 2 bé gái đến viện để kiểm tra sức khỏe, tuy nhiên, khi đến cổng viện, 2 nạn nhân thấy thương tích không nghiêm trọng nên đề nghị không vào viện và được về nhà.

Cường chở N. về nhà trước, sau đó chở T. về. Tuy nhiên, trên đường chở T. về, chỉ còn 1 mình bé gái trên xe nên tài xế taxi Mai Linh nảy sinh ý đồ hiếp dâm cô bé.

Thay vì chở T. về nhà, Cường chở bé gái ra bãi biển. Tại đây, Cường dùng vũ lực lột quần áo của T. nhưng do nạn nhân còn nhỏ nên anh ta không thực hiện được hành vi hiếp dâm. Đồng thời, lúc này có nhiều người đi qua khu vực này nên tài xế phải dừng lại.

Sau vụ việc, T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, bị thương do tai nạn giao thông, ngón tay bị gãy…

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An cho biết với các vụ xâm hại trẻ em tỉnh này làm rất quyết liệt. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Cao Đức Trường và xem đây là án điểm để xét xử.