Tài xế cầm dao chém rách lốp xe buýt: Mức xử phạt thế nào?

Ngày 20/2, liên quan đến vụ việc tài xế cầm dao chém rách lốp xe buýt, cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội làm rõ nam tài xế ô tô là Nguyễn Lê Tuấn Đức (SN 1991, trú tại Phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội). Đức khai nhận, do trong khi di chuyển trên đường đã xảy ra va chạm với xe buýt.

Tài xế ô tô chém rách lốp xe buýt.

Khi đến điểm trung chuyển trước cổng trường Đại học Điện lực, Đức điều khiển xe ô tô của mình phóng qua rồi dừng lại trước đầu xe buýt. Sau đó, Đức cầm 2 con dao (dạng dao quắm) đi tới đầu xe buýt, chửi bới, đe dọa, rồi chém vào kính chắn gió phía trước và lốp xe phía trước bên trái của xe buýt làm hư hỏng tài sản. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự UBND quận Bắc Từ Liêm xác định tài sản bị hủy hoại có trị giá 18 triệu đồng.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, nội dung sự việc qua clip cho thấy người đàn ông đi trên ô tô con đã dùng dao đe dọa chém tài xế xe buýt, clip này đã gây ra sự phản ứng trong dư luận xã hội và cho thấy hành vi của người này có tính chất côn đồ, manh động, đe dọa đến tính mạng sức khỏe của người tham gia giao thông, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên và đặc biệt là sẽ đánh giá hậu quả đã gây ra đối với xã hội để xem xét xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho biết thêm, điều đáng chú ý trong vụ việc này là sau khi nhận được thông tin của quần chúng nhân dân, thông tin qua phương tiện thông tin đại chúng thì cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh xác định hành vi không chỉ là đe dọa hành hung người lái xe buýt mà đối tượng này đã cố ý làm hư hỏng tài sản, đập phá vào kính và chém vào lốp xe, thiệt hại do hành vi đập phá xe buýt là 18.000.000 đồng, hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ 2.000.000 đồng trở lên là nguy hiểm cho xã hội nên hành vi này đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Như vậy, có thể thấy rằng hành vi của đối tượng này không chỉ là đe dọa giết người, gây rối trật tự công cộng mà còn có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản gây thiệt hại đến tài sản trị giá 18.000.000 đồng, với kết quả định giá tài sản như vậy thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý đối tượng này về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt là "phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Cụ thể điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định: Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản mà còn vi phạm; Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; Tài sản là di vật, cổ vật.

Theo luật sư Cường, như vậy, với hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản thiệt hại tới 18.000.000 đồng thì đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt có thể tới ba năm tù. Trường hợp hành vi được xác định là tái phạm nguy hiểm thì hình phạt là phạt tù từ 02 năm đến 07 năm theo quy định tại khoản 2, Điều 178 Bộ luật Hình sự. Hành vi của đối tượng là thể hiện tính chất côn đồ, manh động, ý thức coi thường pháp luật, gây hoang mang trong dư luận xã hội, thiệt hại đến tài sản của cơ quan tổ chức, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Trong trường hợp chưa gây ra thiệt hại về tài sản, nhưng kết quả xác minh có căn cứ cho thấy hành vi này là "Đe dọa giết người" hoặc gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can người này về tội đe dọa giết người theo Điều 133 hoặc tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự.

Ngoài ra Bộ luật Hình sự cũng có quy định về tội đe dọa giết người. Tội danh này có cấu thành hình thức, chỉ cần đối tượng thực hiện hành vi đe dọa tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác khiến cho nạn nhân sợ hãi, lo lắng là mình có thể bị sát hại thì cơ quan điều tra cũng có thể khởi tố về tội đe dọa giết người mà không phụ thuộc vào hậu quả nạn nhân đã thiệt mạng hay chưa. Tội danh và hình phạt được quy định Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 2015: "Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm."

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên và đặc biệt sẽ đánh giá hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xem xét xử lý đối tượng này về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, gây rối trật tự công cộng để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Việc xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp như thế này là cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, đảm bảo ý thức tôn trọng pháp luật, tôn trọng tính mạng sức khỏe của người khác.