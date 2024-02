Hành trình bắt kẻ cụt 4 ngón sát hại 6 người ở Quảng Ngãi

Ngày 6/1/2024, Phan Thanh Việt bị các trinh sát Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Cà Mau, Việt là kẻ thủ ác đã lẩn trốn sau khi tham gia giết người, cướp tài sản của 6 nạn nhân cách đây 43 năm. Theo hồ sơ vụ án, tháng 4/1981, người dân xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện nhiều thi thể người bị vùi dưới cát. Sự việc được trình báo công an. Khám nghiệm hiện trường, công an xác định có 6 người bị sát hại. Thi thể bị chôn dưới cát, bên trên phủ lá dương. Công an nhận định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là nhóm người có ý định vượt biên bằng đường biển. Qua điều tra, công an xác định nhóm thủ ác gồm 5 đối tượng, trong đó có Phan Thanh Việt. Việc truy bắt các đối tượng được triển khai gấp rút. Chỉ trong một thời gian ngắn, công an đã bắt được 3 đối tượng liên quan, còn Phan Thanh Việt và một đồng phạm bặt vô âm tín. Các đối tượng bị bắt khai nhận đã ra tay sát hại 6 người để cướp tài sản. Các đối tượng này đã tìm kiếm, "dụ con mồi" là những người muốn vượt biên bằng đường biển, sau đó đưa về Bình Châu "tập kết". Biết các nạn nhân mang theo nhiều tiền, vàng nên các đối tượng đã ra tay sát hại rồi cướp tài sản. Sau khi gây án, các đối tượng chia tài sản cho nhau rồi bỏ trốn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Với tội ác dã man, 2 đối tượng trong nhóm của Việt đã bị tòa kết án tử hình, một người lĩnh án chung thân. Một đối tượng bỏ trốn sau đó bị phát hiện đã chống trả quyết liệt buộc công an phải tiêu diệt. Riêng Phan Thanh Việt vẫn trốn biệt tích. Mọi nỗ lực truy bắt Phan Thanh Việt có lúc tưởng chừng rơi vào bế tắc. Thế nhưng, bằng quyết tâm, sự kiên trì và nhiều biện pháp nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ngãi, Phan Thanh Việt phải tra tay vào còng sau 43 năm gây án. Một ngày đầu tháng 1, tổ trinh sát Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ngãi) xuất hiện tại căn nhà nhỏ ở huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau). Chủ nhà là một người đàn ông có bàn tay với 4 ngón cụt nhiều đốt. Tại cơ quan công an, với đặc điểm nhận dạng bàn tay cụt ngón và nhiều thông tin liên quan khác trong vụ án, gã đàn ông 71 tuổi đã cúi đầu nhận tội. Ông ta chính là Phan Thanh Việt, kẻ tham gia giết 6 người cướp tài sản từ 43 năm trước. "Trên đường đến cơ quan công an làm việc, tôi đã nghĩ ngay đến việc mình bị bắt", Phan Thanh Việt nói với cơ quan điều tra. Biết mình bị truy nã đặc biệt nên suốt 43 năm qua, Phan Thanh Việt cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Trong quá trình lẩn trốn, Phan Thanh Việt thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú nhằm hạn chế tối đa việc bị công an phát hiện, truy bắt. Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, vụ giết 6 người năm 1981 là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận. Vì thế suốt hàng chục năm qua, cơ quan này tổ chức trinh sát lần theo manh mối của đối tượng tại nhiều tỉnh, thành. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đeo bám vụ án với quyết tâm truy bắt bằng được kẻ thủ ác. Đến tháng 1, mọi nỗ lực của lực lượng công an đã được đền đáp - Phan Thanh Việt đã "sa lưới". >>> Xem thêm video: Xác định nguyên nhân nữ nhân viên chuyển phát bị sát hại dã man.

