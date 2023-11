Công an thông tin vụ đập phá, đe dọa nhà cán bộ xã ở Hải Dương

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 16h ngày 12/11, Tổ công tác của UBND xã Tân Hồng gồm anh Lê Xuân Hạ, công chức địa chính; Đặng Quang Tam, Trưởng Công an xã và ông Phạm Văn Ấm, Trưởng thôn My Cầu đến công trình đang xây dựng tại thửa đất thuộc địa phận thôn My Cầu do ông Trần Văn Thiết (SN 1954, trú tại thôn Phạm Lý, xã Ngô Quyền, Thanh Miện) làm chủ để nhắc nhở và yêu cầu tháo dỡ phần công trình đã lấn chiếm vào đất công.

Nơi xảy ra vụ việc.

Do không gặp được ông Trần Văn Thiết nên tổ công tác đã nhờ những người có mặt nhắn lại cho ông Thiết về nội dung vi phạm. Trong những người có mặt tại thời điểm trên có Nguyễn Hoàng Việt (SN 1992, thường trú tại thôn Đoài, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc, hiện đang ở thôn My Cầu, xã Tân Hồng).

Bực tức vì Lê Xuân Hạ, cán công chức địa chính xã Tân Hồng nhắc nhở gia đình ông Thiết, khoảng 21h30 cùng ngày, sau khi uống rượu xong cùng với người cùng thôn là Trần Thành Tài (SN 1983), Việt và Tài đến nhà anh Lê Xuân Hạ để gây gổ.

Việt tại cơ quan công an

Thời điểm đó, gia đình anh Hạ đã tắt điện đi ngủ nên Việt lấy thanh sắt và chiếc ghế sắt đập vỡ ô cửa kính cường lực của nhà anh Hạ. Khi gia đình anh Hạ dậy mở cửa để nói chuyện, Tài đi vào nhà tiếp tục gây gổ với anh Hạ.

Sau đó, anh Vũ Văn Cường là cán bộ Văn phòng UBND xã Tân Hồng đến can ngăn, Việt cầm dao xông đến đe dọa những người có mặt tại đây.

Khi giằng co, tước dao của Việt, anh Hạ bị thương nhẹ ở cổ tay trái, rách da, phải đi sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bình Giang và về nhà ngay trong đêm, sức khoẻ ổn định. Trong khi đó, anh Cường trong lúc can ngăn bị va đập vào tường, bị đau nhức ở vùng đầu, đang được theo dõi ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, sức khoẻ ổn định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang đã triệu tập các đối tượng liên quan đến làm việc.

