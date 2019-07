Tai nạn thảm khốc ở Hải Dương: "Sáng chở vợ đi làm, vài giây đã chia lìa mãi mãi"

Người bất hạnh đầu tiên phải nói đến là ông Đào Quang Huấn (SN 1938, trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương). Sáng sớm cùng ngày, khi ông Huấn băng qua QL5 đã bị xe Ford Transit BKS 29B-159.29 do lái xe chưa rõ danh tính điều khiển lưu thông theo hướng Hà Nội – Hải Phòng đâm va khiến ông Huấn tử vong.



Vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương khiến người dân chưa hết bàng hoàng thì một vụ tai nạn thảm khốc hơn nữa chỉ cách vị trí ông Huấn tử vong khoảng hơn trăm mét khi một chiếc xe tải đã đâm vào những người đang đứng tại đường ngang dải phân cách QL5 để đợi sang đường khiến 5 người tử vong, 2 người thương vong.

Trong số những nạn nhân trên đau đớn hơn cả là có cả người già, trẻ vị thành niên và hai vợ chồng tận Sơn La vừa mới xuống Hải Dương để làm công nhân.

Vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của 5 người.

Vợ tử vong, chồng nguy kịch

Vợ chồng anh Lường Văn May và chị Hoàng Thị Em mới từ bản Tà Hộc (xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) xuống Hải Dương làm công nhân may. Sáng sớm ngày 23/7, anh May chở chị Em đến nơi làm việc, khi đi qua QL 5, số phận nghiệt ngã đổ ập đến đôi vợ chồng trẻ khi chiếc xe tải lao tới cướp đi mạng sống của chị Em, còn anh May phải nhập viện trong tình trạng bị chấn thương đốt sống cổ, nhiều vết thương hở vùng tay, chân.

Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, anh Lường Văn May vẫn còn hoảng loạn và chưa tin về những gì đã xảy ra sáng nay. Người đàn ông ứa nước mắt kể lại giây phút kinh hoàng nhất trong cuộc đời anh đã khiến anh mất đi người vợ yêu thương vĩnh viễn.

Theo lời anh May, anh vừa từ Sơn La xuống Hải Dương được hai ngày. Đến sáng 23/7, anh lấy xe máy chở vợ đi làm. Khi đến đoạn đường xảy ra tai nạn, cũng như một số người khác, anh điều khiển phương tiện vào phần đường cắt Quốc lộ 5 để chờ sang đường. Bất ngờ, một chiếc xe tải lảo đảo đi đến như một tia chớp rồi cán cả đoàn người.

Anh Lường Văn May đang điều trị tại bệnh viện.

“Khi đó tôi bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Mọi người nói với tôi là vợ tôi đã mất. Khi nghe tin ấy, tôi vô cùng đau đớn. Mới sáng nay, tôi còn nói chuyện với vợ mình mà giờ đã như thế này rồi”, anh May rơi nước mắt.

Hiện người thân anh Lường Văn May khi nhận được tin dữ đã xuống bệnh viện để động viên tinh thần, chăm sóc cho anh, đồng thời làm các thủ tục để tổ chức an táng cho chị Em – người vợ xấu số của anh May đã bị hung thần xa lộ cướp đi tính mạng.

Đi lo thủ tục cho người thân, họ hàng bị TNGT cũng bị xe cán tử vong

Nỗi đau mất người thân của anh Lường Văn May cũng giống như nỗi đau của những người thân ông Đào Quang Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hòa – người đã mất do vụ tai nạn thảm khốc trên.

Ông Đào Quang Thực vẫn bàng hoàng xót xa khi mất đi người anh trai là ông Đào Quang Thuận trong một khoảnh khắc chỉ vài phút giây.

Theo lời ông Thực, sáng sớm cùng ngày, khi nghe tin ông Đào Quang Huấn bị xe khách 16 chỗ cán tử vong. Ông Huấn là người có họ hàng với ông Thuận nên ông Thuận có mặt tại hiện trường từ sáng sớm để lo liệu thủ tục, an táng cho người gặp nạn.

Tuy nhiên, số phận trớ trêu đã đổ ập những nghiệt ngã xuống người ông Thuận khi trên đường từ vụ tai nạn về nhà, khi chờ xe qua để sang đường, ông Thuận cũng trở thành nạn nhân của tai nạn giao thông khi chiếc xe tải lao đến khiến ông Thuận qua đời.

Gia đình tổ chức tang lễ cho ông Đào Quang Thuận.

Thời điểm đau lòng ấy, ông Đào Văn Thực cũng có mặt tại hiện trường nên nỗi đau càng nhân lên gấp bội khi phải chứng kiến cảnh anh trai mình tử nạn do tai nạn giao thông.

“Khi đó, khoảng 6h5 sáng, tôi cùng mọi người đều có mặt tại hiện trường, may mắn đứng bên kia đường không bị va vào. Ngay khi xảy ra tai nạn tôi và mọi người hô hoán nhau đi cứu người, nhưng do tai nạn nghiêm trọng quá, chỉ có 2 người may mắn thoát chết, còn lại đều tử vong tại chỗ, trong đó có anh trai tôi” ông Thực xót xa kể lại.

Theo ông Thực cho biết, ông Thuận là Chủ tịch Hội nông dân tập thể xã, đã làm công tác xã được nhiều năm, hết năm sau thì đến tuổi về hưu, nhưng sự việc không may lại xảy ra. Nhà ông Thuận có 3 người con, 2 gái một trai.

Nỗi đau những người thân của ông Thuận.

“Khi nhận được tin anh tôi mất, chị dâu và các cháu tôi chạy vội ra hiện trường, ai nấy đều khóc ngất đi. Anh tôi bị xe tài đè mất một phần trán, không cứu được, anh ấy mất ngay sau đó” ông Thực cho biết.

Đường đến trường bỏ lại

Vòng hoa trắng buốt lòng người đến viếng – là hình ảnh đang diễn ra tại gia đình em Nguyễn Quốc Hoàng (SN 2002, đang chuẩn bị lên lớp 12) – nạn nhân của vụ tai nạn trên. Lặng lẽ thắp nén nhang tiễn biệt người bạn học, những học sinh khẽ lau nước mắt.

Mới sáng cùng ngày, Hoàng chào người thân, hí hửng đến trường nhưng rời khỏi nhà một đoạn, con đường đến trường đành bỏ lại khi Hoàng mãi mãi ra khi bị chiếc xe tải cán vào. Lớp học sáng cùng ngày khi nghe tin dữ, không còn rộn ràng tiếng cười mà thay vào đó là những giọt nước mắt, nỗi buồn vô tận tiếc thương người bạn hiền đã vĩnh viễn đi xa.

Với những người thân, việc Hoàng mất đi là nỗi đau khó có thể nguôi ngoai. Anh Nguyễn Quốc Hạnh (chú ruột của Hoàng) đau xót cho biết, khi nghe tin cháu trai gặp nạn ai ai trong gia đình cũng bàng hoàng. Hoàng là con trai cả trong gia đình có 2 anh em. Trong tâm thức anh Hạnh, cháu trai là người con ngoan ngoãn, lễ phép và rất nghe lời bố mẹ.

Vòng hoa trắng buốt lòng người đến viếng.

“Nghe tin cháu gặp nạn tôi đau xót lắm. Thằng bé bình thường ngoan ngoãn, do công việc bận rộn rồi các cháu đi học nên cũng không có nhiều thời gian chia sẻ với nhau. Thế nhưng tôi rất quý cháu, thương cháu còn trẻ quá”, anh Hạnh bày tỏ.

Ngồi lặng lẽ trong đám tang con, anh Nguyễn Quốc Hưng (43 tuổi, bố Hoàng) như chết lặng. Thi thoảng có người đến động viên anh cùng gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát con trai.

Anh Hưng kể, cũng như mọi ngày đúng 6h sáng Hoàng đi xe máy để đến trường cách nhà hơn 10km để học tập. Hiện Hoàng đang học hè, chỉ ít hôm nữa Hoàng sẽ lên lớp 12.

“Sáng con đi học lễ phép chào bố mẹ. Khoảng 7h khi tôi đang chuẩn bị đi làm thì có người báo tin con trai tôi gặp nạn. Tôi vội chạy ra hiện trường cách nhà khoảng 1km thì lúc này ô tô tải đã lật ngửa đè lên nhiều người. Khi cơ quan chức năng kéo chiếc xe tải lên thì tôi đau đớn nhận ra con trai mình. Lúc đó thấy con mặt mũi còn dính đầy dầu ô tô tôi đau đớn lắm”. anh Hưng đau đớn nói.

Vụ tai nạn đau lòng trên quốc lộ 5 xảy ra anh Hưng mong muốn cơ quan công an sớm làm sáng tỏ nguyên nhân. Bên cạnh đó người cha này vẫn bình tĩnh mong cơ quan chức năng sớm làm cầu vượt qua quốc lộ 5 để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Liên quan đến vụ tai nạn xe tải lật, đè tử vong 5 người ở Hải Dương, ngày 23/7 công an tỉnh Hải Dương vẫn đang điều tra, làm rõ.