Hiện trường tai nạn thảm khốc 5 người tử vong, 2 người nguy kịch ở Hải Dương

Vào hồi 06h00, ngày 23/7/2019, tại Km63+500, QL 5, địa phận xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô tải BKS 29H-150.97 (thuộc Công ty TNHH Tiếp Vận Việt, địa chỉ tại số 12/21 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội) do Hà Văn Hoàng, SN 1993, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa điều khiển hướng Hà Nội - Hải Phòng, do không làm chủ được tốc độ đã đâm vào khu vực lối mở sang đường có nhiều mô tô và người đang chờ sang đường. Hậu quả vụ tai nạn đã làm 5 người tử vong là Đ.Q.T, SN 1961, trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương; T.M.K, SN 1974, trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương; N.Q.H, SN 2002, trú tại thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương; N.V.H, SN 1989, trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, Hải Dương; H.T.E, SN 1985, trú tại xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La và 02 người bị thương là N.V.T, SN 1987, trú tại TP Hải Dương và L.V.M, SN 1984, trú tại Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện, xe ô tô tải bị hư hỏng. Trước đó, ít phút tại khu vực này đã xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong. Theo đó, khoảng 4h sáng nay, ông Đào Quang Huấn (một người dân trú tại xã Cộng Hoà) đang đi tập thể dục trên quốc lộ 5 thì bị ô tô khách 16 chỗ tông tử vong. Sau vụ tai nạn trên, rất nhiều người thân nạn nhân, thậm chí người dân xung quanh và công nhân đi làm qua đã đứng lại theo dõi hiện trường. Đúng lúc này xe ô tô tải được xác định tránh một phương tiện khác trên đường đã bất ngờ lao vào vị trí nhiều người dân đang đứng rồi lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến nhiều người la hét thất thanh, bàng hoàng. Sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan và Công an huyện Kim Thành khẩn trương tiến hành bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường và tích cực điều tra, xác minh làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời nhanh chóng phân luồng, hướng dẫn bảo đảm TTATGT khu vực hiện trường xảy ra tai nạn. Chiếc xe tải bị lật nghiêng sau vụ tai nạn. Những thùng nước văng tung tóe xuống đường. Đầu chiếc xe tải vắt ngang rải lan can Quốc lộ 5. Nhiều xe máy của các nạn nhân bị xe tải cán hư hỏng. Lực lượng công an bảo vệ hiện trường. Dải lan can bị hư hỏng đoạn dài do chiếc xe tải tông vào. Từ vị trí tông dải lan can ban đầu đến vị trí xe tải bị lật khoảng 15 m. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trong khi đó, lực lượng CSGT đang phân làn QL 5. Hàng trăm người dân bàng hoàng theo dõi vụ tai nạn. Khiến lực lượng CSGT phải căng mình phân làn đường. Dù ngay khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT đã cấm xe ô tô các loại lưu thông trên QL5 ngay từ cầu vượt 789. Tuy nhiên, từ cầu Lai Vu đến vị trí xảy ra vụ tai nạn hướng Hà Nội - Hải Phòng vẫn tắc nghẽn. Tắc đường kéo dài khoảng gần 5 km. Người dân phải lưu thông chậm trên QL 5. PV Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trên.

Vào hồi 06h00, ngày 23/7/2019, tại Km63+500, QL 5, địa phận xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô tải BKS 29H-150.97 (thuộc Công ty TNHH Tiếp Vận Việt, địa chỉ tại số 12/21 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội) do Hà Văn Hoàng, SN 1993, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa điều khiển hướng Hà Nội - Hải Phòng, do không làm chủ được tốc độ đã đâm vào khu vực lối mở sang đường có nhiều mô tô và người đang chờ sang đường. Hậu quả vụ tai nạn đã làm 5 người tử vong là Đ.Q.T, SN 1961, trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương; T.M.K, SN 1974, trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương; N.Q.H, SN 2002, trú tại thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương; N.V.H, SN 1989, trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, Hải Dương; H.T.E, SN 1985, trú tại xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La và 02 người bị thương là N.V.T, SN 1987, trú tại TP Hải Dương và L.V.M, SN 1984, trú tại Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện, xe ô tô tải bị hư hỏng. Trước đó, ít phút tại khu vực này đã xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong. Theo đó, khoảng 4h sáng nay, ông Đào Quang Huấn (một người dân trú tại xã Cộng Hoà) đang đi tập thể dục trên quốc lộ 5 thì bị ô tô khách 16 chỗ tông tử vong. Sau vụ tai nạn trên, rất nhiều người thân nạn nhân, thậm chí người dân xung quanh và công nhân đi làm qua đã đứng lại theo dõi hiện trường. Đúng lúc này xe ô tô tải được xác định tránh một phương tiện khác trên đường đã bất ngờ lao vào vị trí nhiều người dân đang đứng rồi lật nghiêng . Vụ tai nạn khiến nhiều người la hét thất thanh, bàng hoàng. Sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan và Công an huyện Kim Thành khẩn trương tiến hành bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường và tích cực điều tra, xác minh làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời nhanh chóng phân luồng, hướng dẫn bảo đảm TTATGT khu vực hiện trường xảy ra tai nạn. Chiếc xe tải bị lật nghiêng sau vụ tai nạn. Những thùng nước văng tung tóe xuống đường. Đầu chiếc xe tải vắt ngang rải lan can Quốc lộ 5. Nhiều xe máy của các nạn nhân bị xe tải cán hư hỏng. Lực lượng công an bảo vệ hiện trường. Dải lan can bị hư hỏng đoạn dài do chiếc xe tải tông vào. Từ vị trí tông dải lan can ban đầu đến vị trí xe tải bị lật khoảng 15 m. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trong khi đó, lực lượng CSGT đang phân làn QL 5. Hàng trăm người dân bàng hoàng theo dõi vụ tai nạn. Khiến lực lượng CSGT phải căng mình phân làn đường. Dù ngay khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT đã cấm xe ô tô các loại lưu thông trên QL5 ngay từ cầu vượt 789. Tuy nhiên, từ cầu Lai Vu đến vị trí xảy ra vụ tai nạn hướng Hà Nội - Hải Phòng vẫn tắc nghẽn. Tắc đường kéo dài khoảng gần 5 km. Người dân phải lưu thông chậm trên QL 5. PV Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trên.