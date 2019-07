TNGT 7 người chết ở Hải Dương: Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu xử lý trách nhiệm?

Chủ tịch tỉnh cũng e ngại khi đi trên Quốc lộ 5

Thông tin mới nhất vụ tai nạn thảm khốc tại Hải Dương, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, các cơ quan chức năng đã tổ chức cuộc họp tại trụ sở UBND xã Cộng Hòa (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) với sự tham gia của Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND huyện Kim Thành.

Tại cuộc họp, đại tá Nguyễn Thái Điệp, Trưởng Công an huyện Kim Thành cho biết, lực lượng công an huyện đang phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng Công an tỉnh khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương. Đại tá Nguyễn Thái Điệp đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo sớm khắc phục bất cập về hạ tầng giao thông trên quốc lộ 5.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc tại Hải Dương.

Nhấn mạnh vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra trên địa bàn huyện Kim Thành sáng 23/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương – Nguyễn Dương Thái cho biết, ngay khi xảy ra sự việc, UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo cán bộ từ cấp xã đến cấp huyện có mặt tại hiện trường để giải quyết khắc phục vụ tai nạn và hiện đã có báo cáo ban đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị lãnh đạo Uỷ ban ATGT Quốc gia và lãnh đạo Bộ GTVT cần quan tâm hơn đến đoạn quốc lộ 5 đi qua tỉnh Hải Dương.

“Trên thực tế có rất nhiều khu vực, nhiều điểm xảy ra tai nạn. Gần đây nhất hồi đầu năm cũng xảy ra vụ tai nạn hết sức thương tâm, đau lòng cũng ở trên địa bàn huyện Kinh Thành này.

Ngoài ra còn hoàng loạt những vụ mức độ 1,2 người rất nhiều. Nguyên nhân thì có rất nhiều. Nhưng có lẽ vấn đề tốc độ các lái xe cần phải giảm, vì đoạn quốc lộ đi qua như phố ở hai bên nên rất nguy hiểm. Ngay bản thân chúng tôi công tác và thường xuyên đi qua tuyến đường này cũng rất e ngại vì phương tiện dày đặc, chạy với tốc độ cao 80km/h. Ngay như xe chúng tôi cũng không dám đi”, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, người dân sống hai bên đường buộc phải qua đường hàng ngày vì nhu cầu sinh sống, làm ăn chứ không thể khác được.

“Đó là chưa nói đến tuyến đường sắt chạy song song, tai nạn đường sắt trên địa bàn cũng rất phức tạp và xảy ra rất nhiều. Vì thế, chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo cũng như các giải pháp của BỘ GTVT và Ủy ban ATGT Quốc gia để giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông trên tuyến đường này”, ông Nguyễn Dương Thái cho biết.

Mời độc giả xem clip hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người chết tại Hải Dương

Cần xây cầu vượt, cắm biển tại đoạn đông đúc dân cư

Tại cuộc họp, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia đề nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể chỉ đạo rà soát lối mở ra quốc lộ 5.

Những nơi có người và xe cộ đi lại nhiều, đoạn qua khu dân cư đông đúc cần phải xây cầu vượt qua đường để người dân đi lại. Những nơi có lối mở vào các địa phương ven quốc lộ 5 phải có gờ giảm tốc, biển báo. Đoạn qua khu vực có nhiều nhà dân phải cắm biển khu đông dân cư, kèm theo biển giới hạn tốc độ.

“Đoạn tuyến QL5 là vấn đề rất phổ biến như dọc theo hầu hết các tuyến Quốc lộ ở Việt Nam. Thủ tướng từng nói: “Quốc lộ 1 giờ thành đô thị dài nhất thế giới” tức hai bên dân cư bám đường đó là lịch sử nhiều năm. Do vậy, cần xem những chỗ nào thực sự cần thiết, lưu lượng xe lớn nên làm những cây cầu vượt nhẹ cho người dân đi bộ, xe đạp, xe máy qua đường. Khi xảy ra tai nạn cho thấy, cái cần phải làm còn rất dài. Nghiên cứu xem nên chăng ở 1 số đoạn tuyến với lưu lượng lớn,mật độ dân cư sinh sống dọc trên tuyến lớn nên chăng tách được làn xe 2 bánh khỏi làn xe cơ giới”, ông Khuất Việt Hùng nói. Lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia, lãnh đạo Bộ GTVT và UBND tỉnh Hải Dương tại hiện trường vụ tai nạn. Theo ông Khuất Việt Hùng, đây cũng là dịp làm phương án tổng thể, làm được trên QL5 sẽ thành giải pháp cho nhiều tuyến khác. “Những vị trí có lối mở đề nghị Tổng cục Đường bộ quan tâm nếu được, tại những vị trí ấy chúng ta xem như nút giao, có xuất hiện yếu tố gì chúng ta phải bố trí cắm hạn chế tốc độ, gờ giảm tốc có biển báo cảnh báo để làm sao những người lái xe đi tới đó cho dù là đêm tối qua gờ giảm tốc là biết ngay, qua biển báo người ta biết là có nguy cơ. Đồng thời, rà soát lại để những đoạn tuyến dân cư đông đúc nên cắm biển khu đông dân cư”. Ông Khuất Việt Hùng cho biết. Ông Khuất Việt Hùng cho hay, thực ra đây là vấn đề khó khan vì phản ứng của người lái xe nên phải để khồng cắm biển nhưng với tình trạng như hiện nay chúng ta có rà soát cắm biển đông dân cư vào nơi vị trí phù hợp. “Cắm biển đông dân cư đồng thời nên cắm biển giới hạn tốc độ, Hôm qua trong hội nghị trực tuyến an toàn giao thông Phó thủ tướng cũng nêu về vấn đề sửa đổi quy định tốc độ về xe cơ giới, tốc độ đặc biệt qua khu vực đông dân cư, trường học, bệnh viện nên chúng ta phải xem xét giảm xuống đảm bảo an toàn giao thông cho người dân”, ông Hùng nói. Nếu tai nạn liên quan đến trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cá nhân thì phải xử lý nghiêm

Phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người chết và bị thương trong vụ tai nạn. Đồng chí đề nghị tỉnh Hải Dương khẩn trương tổ chức các đoàn thăm hỏi, chia sẻ với gia đình có người bị nạn.

Quang cảnh cuộc họp tại trụ sở UBND xã Cộng Hòa. Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể nhận định, việc một buổi sáng có đến 3 vụ tai nạn ở huyện Kim Thành, Hải Dương khiến 7 người chết, 2 người bị thương và một số xe bị hư hại nặng là điều không ai mong muốn và đề nghị các ban ATGT các cấp đi thăm viếng các gia đình nạn nhân tử vong và bị thương, để giảm bớt đau buồn cho gia đình. “Hiện tại đã có báo cáo ban đầu, tuy nhiên để có kết luận cuối cùng tôi đền nghị Ban an toàn giao thông tỉnh, huyện phối hợp với cục cảnh sát GTĐB tiến hành kiểm tra tất cả các dấu hiệu liên quan để đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân của 3 vụ tai nạn”, ông Thể nói. Bộ trưởng GTVT đưa ra 3 đề nghị. Cụ thể, kiểm tra ngoài hiện trường kết hợp camera an ninh và của người dân để xác định rõ nguyên nhân các xe va chạm với nhau ở các ngã giao và bên đường; Kiểm tra tinh thần các lái xe khi vi phạm như nồng độ cồn, ma túy…để xem khi va chạm tình trạng lái xe ntn có đảm bảo hay không? Đồng thời, phối hợp với các đơn vị đăng kiểm, tiến hành kiểm tra các phương tiên, đăng ký, đăng kiểm… “Vụ tai nạn 5 người chết, lái xe báo cáo là mất phanh, vậy cần phải có những kiểm tra chuyên ngành để xác định rõ nguyên nhân của các phương tiện để có kết luận cụ thể”, ông Thể nói và lưu ý đến việc đăng kiểm và tình trạng xe có còn niên hạn sử dụng hay không. Đồng thời, lấy thêm thông tin của bà con ở khu vực, vì thời gian xảy ra tai nạn bà con tham gia giao thông đông nên cần phải lấy thông tin để tìm ra nguyên nhân. Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông phối hợp với ban an toàn giao thông kiểm tra tình trạng mặt đường, biển báo, vạch sơn có phù hợp và đảm bảo hay không. “Kết hợp tất cả các yếu tố như vậy, chúng ta mới xác định được nguyên nhân chính xác”, Bộ trưởng Thể nói và cho biết, sau khi có kết luận, các cơ quan liên quan xem xét trách nhiệm của người vi phạm, để chúng ta có hướng xử lý đúng người, đúng pháp luật. Coi đây là bài học để quản lý giao thông tốt hơn. Về lâu dài, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, khu vực huyện Kim Thành thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đây là đoạn đường hết sức nguy hiểm, qua vụ việc này, Bộ trưởng giao Tổng cục đường bộ phối hợp Ban ATGT các cấp kiểm tra tình trạng biển báo, tiến hành khảo các ngã giao để điều chỉnh xung quanh 2 bên đường cho hợp lý. “Đề nghị triển khai khắc phục đoạn đường lồi lõm, ổ gà, bố trí thiết bị phản quang các điểm trọng yếu, bổ sung gờ giảm tốc. Làm sao để lái xe khi đến những chỗ đó là cảnh báo nguy hiểm. Đây là việc làm không khó, cần làm ngay” Bộ trưởng nói và cho biết, ông ủng hộ việc dọc theo QL5 những đoạn có mặt bằng, thì nên hình thành các đoạn đường gom để phân làn xe thô sơ và xe cơ giới. Cần xem lại số lượng các đường ngang ở QL 5, để làm các cầu vượt, cầu mềm cho người đi bộ. Những cầu này ko tốn nhiều tiền chỉ vài tỷ là có cầu, nhất là ở điểm có đông dân, nhiều khu công nghiệp… Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo các địa phương trong tỉnh có quốc lộ 5 đi qua và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, xử lý, xoá các điểm đen tai nạn giao thông trong năm 2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, báo cáo nhanh của Ban ATGT Hải Dương, cho thấy, chỉ trong sáng 23/7 đã có 3 vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 5 đoạn qua xã Cộng Hòa (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

Cụ thể, thứ nhất xảy ra hồi 4h10 tại Km 63+300, lối đi sang thôn Tưởng Vu, xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành, giữa xe 16 chỗ với người qua đường làm 1 người chết. Ngay sau đó hơn nửa tiếng, vào khoảng 5h30 đã xảy ra tai nạn giữa xe containter và 1 xe tải tại lối mở Km62 làm 1 người chết.

Vụ thứ 3 xảy ra vào khoảng 6h05, khi một xe tải hướng Hà Nội - Hải Phòng đâm vào giải phân cách và va vào 7 người đang tập trung tại điểm km63+300 làm chết 5 người và 2 người bị thương.

Theo đó, vào thời điểm trên, tại Km63+500, QL 5, địa phận xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô tải BKS 29H-150.97 (thuộc Công ty TNHH Tiếp Vận Việt, địa chỉ tại số 12/21 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội) do Hà Văn Hoàng, sinh năm 1993, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa điều khiển hướng Hà Nội - Hải Phòng, do không làm chủ được tốc độ đã đâm vào khu vực lối mở sang đường có nhiều mô tô và người đang chờ sang đường.

Hậu quả vụ tai nạn đã làm 5 người tử vong gồm: ông Đào Quang Thuận (SN 1961, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hoà), anh Trương Minh Khang (SN 1974, trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa), anh Nguyễn Quốc Hoàng (SN 2002, trú tại thôn Thanh Liên, xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành), anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1989, trú xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà) và chị Hoàng Thị Em (SN 1985, trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Hai người bị thương là N.V.T, SN 1987, trú tại TP Hải Dương và L.V.M, SN 1984, trú tại Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện, xe ô tô tải bị hư hỏng.

Đáng chú ý trong số các nạn nhân có ông Đào Quang Thuận (58 tuổi), Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hòa tử vong. Có hai nạn nhân trong vụ tai nạn là vợ chồng. Chị Hoàng Thị Em ở xã Tả Hộc, huyện Mai Sơn (Sơn La) đã tử vong. Trong khi đó, chồng chị Em - anh Lường Văn May, sinh năm 1984 bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan và Công an huyện Kim Thành khẩn trương tiến hành bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường và tích cực điều tra, xác minh làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời nhanh chóng phân luồng, hướng dẫn bảo đảm TTATGT khu vực hiện trường xảy ra tai nạn.

Như vậy, 3 vụ tai nạn làm chết 7 người và bị thương 2 người. Hiện nay, Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Hải Dương và Huyện Kim Thành đang chỉ đạo các lực lượng chức năng làm công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.