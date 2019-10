Sự thật về Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An ngã lầu qua đời ở trụ sở Bộ

(Kiến Thức) - Việc Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An tử vong do rơi từ tầng 8 tòa nhà Bộ này xuống đất hết sức bất ngờ. Trong khi cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân thì trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin vô căn cứ, gây luồng dư luận xấu.

Sự việc Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An ngã từ tầng cao trụ sở Bộ và qua đời vào sáng ngày 17/10 đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự tiếc thương bởi Thứ trưởng Bộ GD&ĐT được đánh là người trí tuệ, tình cảm, thông minh. Mới giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT được gần một năm nhưng ông Lê Hải An đã chứng minh được năng lực lãnh đạo điều hành khi phụ trách giáo dục đại học vốn kèm theo trách nhiệm rất nặng nề nhưng với kinh nghiệm giáo dục đại học nên Thứ trưởng nắm bắt và nhập cuộc rất nhanh.



Khi đang giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng An không may gặp nạn qua đời.

Dù ngay khi xảy ra sự việc, Bộ GD&ĐT đã phát đi thông tin báo chí cho biết, Thứ trưởng Lê Hải An qua đời do tai nạn vào sáng 17/10. Nhưng sau đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin đồn đoán về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thứ trưởng Lê Hải An, trong đó đưa ra nhiều nhận định, suy đoán không có căn cứ, khiến thông tin về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thứ trưởng An bị tam sao thất bản, nhiều người tiếp nhận những thông tin không kiểm chứng trên đã có những cách hiểu không đúng về sự việc.

Khu vực hiện trường tầng 8 được cho là Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Lê Hải An ngã từ trên tầng xuống đất tử vong.

Mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục lan truyền bức ảnh được cho là chụp tại lan can tầng 8 trụ sở Bộ GD&ĐT, nơi được cho là Thứ trưởng An bị ngã từ đó xuống đất tử vong và đưa ra nhiều giả thuyết hoài cái chết của Thứ trưởng không phải do bị ngã. Những thông tin này không được kiểm chứng, thậm chí không đúng sự thật nhưng đã được chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội.

Trong khi đó, sáng ngày 18/10, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị này đã cử cán bộ tới trụ sở Bộ GD&ĐT để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn của Thứ trưởng Lê Hải An và hiện cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra làm rõ về nguyên nhân cái tử vong của ông An.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc bày tỏ quan điểm, thái độ của công dân trước một sự việc là quyền tự do ngôn luận.

Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận cũng phải đặt trong giới hạn quy định của pháp luật. Pháp luật nghiêm cấm việc lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bởi vậy, nếu ai đó đưa thông tin sai sự thật gây tổn hại đến quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi và tùy thuộc vào hậu quả mà hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, việc Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An tử vong do rơi từ tầng 8 tòa nhà Bộ này xuống đất là một sự việc hết sức bất ngờ, đau thương cho gia đình, người thân bạn bè của ông An. Sự việc này cơ quan công an sẽ vào cuộc, xác minh làm rõ nguyên nhân và sẽ có kết luận trong thời gian tới đây.

Trong quá trình xác minh tin báo, cơ quan công an sẽ trích xuất các camera để làm rõ tại thời điểm xảy ra vụ việc thì có những ai ở trong khu vực hiện trường, có việc mâu thuẫn xô xát với ai hay không.

Thứ trưởng Lê Hải An.

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ khám nghiệm tử thi, tìm kiếm các dấu vết để lại trên hiện trường xem có việc tác động ngoại lực từ phía bên ngoài tới nạn nhân hay không.

Trong trường hợp không chứng minh được trên hiện trường có người đã tấn công, gây thiệt mạng đến nạn nhân, không có hành vi xâm hại đến nạn nhân thì cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ các thông tin về diễn biến tâm lý, tình cảm của nạn nhân xem có nguyên nhân nào thúc đẩy nạn nhân tự sát hay không?

Bên cạnh đó, không loại trừ việc nạn nhân bị “tai nạn” do ông An trèo lên lan can để thực hiện một công việc gì đó...Tuy nhiên, nguyên nhân này cũng ít khi xảy ra bởi đặc điểm của lan can đó hết sức nguy hiểm, một người như ông Hải An thì hoàn toàn có thể nhận thức được việc trèo lên lan can như thế có thể xảy ra tai nạn nhưng dẫu sao thì tình huống này cũng không loại trừ.

“Kết quả xác minh thông tin chỉ có thể xảy ra một trong các trường hợp: tai nạn, tự sát hoặc bị sát hại. Cơ quan điều tra sẽ thực hiện hoạt xác minh tin báo theo quy định pháp luật và phải kết luận nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do bị tai nạn, tự tử hay do bị sát hại. Trong trường hợp nếu có sự tác động bên ngoài, có người đã hãm hại nạn nhân thì sẽ khởi tố vụ án giết người và tiến hành hoạt động điều tra theo quy định pháp luật. Còn trường hợp kết luận là nạn nhân tự sát hoặc bị tai nạn dẫn đến thiệt mạng sự việc không có lỗi của người khác thì cơ quan điều tra sẽ quyết định không khởi tố vụ án”, Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.