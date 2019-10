Công an điều tra nguyên nhân tử vong của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

(Kiến Thức) - Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tử vong của ông Lê Hải An, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng 17/10, Công an quận Hai Bà Trưng nhận được thông tin về việc Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An được phát hiện đã tử vong tại trụ sở Bộ (đường Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa).

Ông An được cho là rơi từ trên cao xuống đất, tử vong tại chỗ. Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục & Đào tạo sau đó phát đi thông báo, ông Lê Hải An từ trần do tai nạn lúc 7h10 ngày 17/10.

Sáng 18/10, trao đổi với PV Kiến Thức, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được tin báo, đơn vị này đã cử cán bộ tới trụ sở Bộ GD-ĐT để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn của Thứ trưởng Lê Hải An. Hiện, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ về nguyên nhân cái tử vong của ông An.