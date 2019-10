Đồng nghiệp, học trò, cộng đồng mạng thương tiếc Thứ trưởng Lê Hải An qua đời

(Kiến Thức) - Khi biết tin, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An từ trần do ngã từ tầng cao trụ sở Bộ, đồng nghiệp, học trò, cộng đồng mạng thương tiếc về Thứ trưởng Lê Hải An.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An qua đời vào lúc 7h10 ngày 17/10/2019 do tai nạn ngã từ trên tầng cao xuống dưới đất. Trước khi từ trần, ông Lê Hải An là Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An sinh ngày 1/4/1971, nguyên quán tại Xuân Đan (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Ông là con trai út của Nhà giáo Nhân dân Lê Hải Châu, tác giả sách giáo khoa môn Toán trước đây. Trước khi công tác tại Bộ GD-ĐT, ông Lê Hải An từng có nhiều năm công tác tại Trường đại học Mỏ - Địa chất.

Nói về Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An, PGS.TS Triệu Hùng Trường (Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - Địa chất) cho biết: "An là người trí tuệ, tình cảm, thông minh và được anh em trong cơ quan yêu quý".