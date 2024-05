Sự cố sạt lở bao ô lưu chứa bùn tại bãi rác Nam Sơn

Sở TN&MT Hà Nội cho biết, từ ngày 30/4 đến 3/5, tại Khu Liên hiệp xử lý chất thải (LHXLCT) Nam Sơn, do mưa lớn kéo dài liên tục (tổng lượng mưa đo được khoảng 100mm) dẫn đến xảy ra sạt lở bờ bao ô lưu chứa bùn tại Ô1 giai đoạn I - Khu LHXLCT Nam Sơn vào lúc 17h30 ngày 3/5. Một phần lượng bùn lưu chứa tại Ô1 chảy xuống khu vực cầu cân và đường nội bộ tiếp giáp bờ suối Lai Sơn trong phạm vi của Khu LHXLCT Nam Sơn.

Sạt lở bờ bao ô lưu chứa bùn. Theo khảo sát hiện trạng, bờ bao hố bùn được đắp trên nền rác thuộc Ô1, theo thời gian, rác sụt lún dẫn đến giảm liên kết bờ bao; khi thời tiết có mưa lớn kéo dài, làm sạt lở bờ bao ô lưu chứa bùn thải kích thước khoảng 1,0m hướng trục đường nội bộ của khu xử lý.



Ngay sau khi tình huống xảy ra, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường đã chỉ đạo Liên danh nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị tổ chức hoành triệt cống thoát nước mặt D800 trên trục nội bộ, đồng thời, đắp chặn tại trục đường nội bộ và hoành triệt cống Φ2000 dọc đường để ngăn chặn bùn tràn ra ngoài khu xử lý. Cùng với đó, liên danh nhà thầu cũng thực hiện đắp chặn bờ bao tại vị trí xảy ra sự cố và hút toàn bộ bùn tràn vào xe bồn chuyển tới khu vực lưu chứa an toàn.

Đến 19h cùng ngày, công tác khắc phục cơ bản đã ngăn chặn kịp thời, bảo đảm không rò rỉ bùn ra ngoài khu xử lý. Toàn bộ khu vực đường nội bộ được tổng vệ sinh bảo đảm an toàn vận hành bãi. Trong thời gian khắc phục sự cố, điều chuyển việc tiếp nhận rác tại khu vực phía Bắc (do đường nội bộ bị bùn tràn) sang tiếp nhận vào bể chứa Nhà máy điện rác Sóc Sơn ở phía Nam khu xử lý; bảo đảm công tác tiếp nhận, xử lý rác tại khu xử lý được ổn định, an toàn và không bị gián đoạn.

Tính đến 11h hôm nay (4/5), công tác tổng vệ sinh tại trục đường nội bộ khu xử lý đã được đơn vị vận hành xử lý triệt để, việc tiếp nhận rác của khu xử lý trở lại bình thường.

Trước đó, sáng 3/5, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại hình ảnh bùn thải từ bãi rác Nam Sơn đổ xuống tuyến đường dành cho xe ô tô vận chuyển rác ra, vào bãi rác. Sự cố này xảy ra sau trận mưa lớn vào sáng sớm cùng ngày.

Tối 3/5, mạng xã hội xuất hiện thêm nhiều hình ảnh ghi nhận bùn thải đen kịt từ bãi rác tràn ra một số tuyến đường (được cho là đường nằm trong khu xử lý rác thải). Người dân nơi đây cho rằng, bùn thải từ bãi rác Nam Sơn đã tràn xuống suối Lai Sơn và đường dân sinh.

Bãi rác Nam Sơn được xây dựng từ năm 1999, rộng 157ha. Sau hơn 20 năm hoạt động, các ô chôn lấp đã quá tải. Theo quy hoạch được duyệt, bãi rác Nam Sơn đến năm 2020 có quy mô 157ha, đến năm 2030 là 257ha và đến năm 2050 là 280ha, tại các xã Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ (Sóc Sơn). Bãi rác Nam Sơn có nhiệm vụ xử lý rác của 12 quận nội thành và 5 huyện ngoại thành Hà Nội.

>>> Mời độc giả xem thêm video Giải quyết bức xúc dân sinh khu vực bãi rác Nam Sơn: