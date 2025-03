Khởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can (16 nam, 6 nữ) trong đường dây rửa tiền ở Đà Lạt để điều tra về tội rửa tiền.



Các bị can bị khởi tố, gồm: Lê Văn Điệp (SN 1998), Phan Thị Bé (SN 1996) cùng 20 đối tượng khác. Những đối tượng này đã cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền nhằm che giấu nguồn tiền từ việc tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 23 người để điều tra việc nhóm này liên quan đến vụ rửa tiền xuyên quốc gia. Hai người cầm đầu đường dây này là Lê Văn Điệp (27 tuổi) và Phan Thị Bé (29 tuổi, đều trú tỉnh Hà Tĩnh).

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Được biết, Điệp và Bé thuê căn nhà ở Phường 11, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng rồi tuyển 21 người khác vào làm việc.

Tại cơ quan Công an, Lê Văn Điệp khai nhận đã cùng Phan Thị Bé và đồng bọn thực hiện rửa tiền cho đối tượng có tên “Bily”, vận hành một công ty chuyên về cờ bạc tại Campuchia với tiền công thỏa thuận là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, mỗi ngày nhóm này thực hiện rửa tiền cho đường dây tội phạm có trụ sở ở nước ngoài từ 20 đến 30 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền nhóm này đã giao dịch lên khoảng 2 nghìn tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.

