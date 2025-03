Xử lý 12 đối tượng cầm mã tấu quay video khoe trên facebook

Ngày 18/3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan này vừa điều tra và xử lý vi phạm hành chính nhóm 12 đối tượng là thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Qua công tác bám nắm địa bàn phát hiện, khoảng từ đầu tháng 2/2025 một nhóm đối tượng khoảng từ 20 - 30 thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập vào thời điểm đêm khuya, tổ chức đi xe máy tốc độ cao và mang theo các hung khí như dao phóng lợn gắn tuýp sắt, mã tấu, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường của thành phố Điện Biên Phủ. Trước khi đi, nhóm đối tượng này thường dùng khẩu trang để che biển số hoặc tháo biển số xe máy để tránh bị phát hiện của các cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng Hình sự Công an tỉnh đã điều tra, xác minh danh tính cụ thể của nhóm này gồm 12 đối tượng thường xuyên tham gia, đa số đều dưới 18 tuổi, hầu hết còn đang ngồi trên ghế nhà trường và do Trần Minh D (SN 2007), trú tại thôn Văn Tân, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên và Mào Quốc T (SN 2005), trú tại thôn Hồng Quang, xã Thanh Chăn huyện Điện Biên cầm đầu, các đối tượng được triệu tập lên cơ quan công an để làm việc. Qua đấu tranh các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình với mục đích quay video đăng tải trên facebook với tên “Trẻ giải phóng Điện Biên Phủ” để khoe khoang thành tích.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng .