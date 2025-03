Cháy tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nghi do chập điện

Khoảng 9h30 ngày 18/3, tại khu vực Bệnh viện Phụ sản Trung ương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xuất hiện cột khói bốc cao. Nhận được tin báo, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hoàn Kiếm đã cử lực lượng hỗ trợ, tuy nhiên Đội Phòng cháy chữa cháy của bệnh viện đã có mặt xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn cho trang thiết bị và cơ sở vật chất trong phòng cũng như nhân viên y tế, người bệnh tại các phòng xung quanh.

Khu vực xảy ra cháy.

Lực lượng Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm cũng đã phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng bảo vệ và vệ sĩ bệnh viện đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp kiểm tra an toàn. Đánh giá ban đầu, sự cố cháy không gây mất an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế, cũng như thiệt hại về cơ sở vật chất không đáng kể.

Ông Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, vào thời điểm trên tại phòng máy không sử dụng của Khoa Chẩn đoán Hình ảnh đã xảy ra sự cố chập điện . Hiện công tác kiểm tra, khắc phục đang được triển khai đồng bộ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và đưa hệ thống đón tiếp, khám chữa bệnh tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh có thể vận hành ngay trong ngày để phục vụ người bệnh.