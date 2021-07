Hà Nội giãn cách: Công nhân dầm mình trong cống để vớt rác

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 26/7, tại chân cầu vượt Xuân Phương (phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm), các công nhân môi trường dầm mình trong mương nước để vớt bùn, rác thải. Trong khi người dân đang được ở nhà hoặc ở một nơi cố định để an toàn phòng chống dịch COVID-19 nhưng đội ngũ công nhân vệ sinh thì vẫn phải đi đến các kênh mương, cống nước với dòng nước đen bẩn, bốc mùi hôi thối để làm việc. Chị Thúy, công nhân của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà Thành cho biết, khi ra đường làm việc, chị và đồng nghiệp vẫn phải tuân thủ các quy định phòng, chống dịch. Chỉ mong trong quá trình vệ sinh cống mương không phải thu gom các đồ vật, rác thải liên quan đến việc phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19, nhất là các khẩu trang mà người dân đã sử dụng. Các kênh mương, cống thoát nước đều bốc mùi hôi thối và thiếu ánh sáng nhưng công nhân môi trường vẫn miệt mài làm việc. Mặc dù được trang bị ủng, găng tay, khẩu trang nhưng cũng chỉ hạn chế chất thải tiếp xúc với người. Nhiều công nhân vẫn bị ảnh hưởng hệ hô hấp khi trực tiếp hít phải luồng không khí ô nhiễm dưới mương cống. Theo chia sẻ của nhóm công nhân vệ sinh, lương của những người trực tiếp thu dọn rác thải dưới mương cống chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, công ty hỗ trợ thêm tiền ăn trưa cho mỗi buổi làm việc. Do làm việc trong môi trường độc hại nên mỗi công nhân cũng được hỗ trợ thêm 30.000 đồng "tiền độc hại" cho một ngày làm việc. Mặc dù mức thu nhập khá thấp, môi trường làm việc vất vả, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhưng những người công nhân này vẫn luôn hết mình vì công việc của mình. Những công nhân ở đây cho biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19, việc được đi làm, có thu nhập là may mắn hơn nhiều người. Sau mỗi mẻ bùn, rác hôi thối dưới kênh mương, nhóm công nhân lại tiếp tục di chuyển đến các địa điểm khác trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.Video: Đoàn xe đưa công nhân Hà Giang làm việc tại Bắc Giang về Hà Giang được phun khử khuẩn. Nguồn: Youtube

