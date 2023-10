Lạng Sơn: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 446%/năm

Ngày 21/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lành Công Nghĩa (SN 1996, trú tại thôn Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Lành Công Nghĩa tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 12/10, Công an huyện Hữu Lũng tiếp nhận đơn tố giác của người dân về việc đối tượng Lành Công Nghĩa thường xuyên cho người khác vay tiền với hình thức bốc bát họ và lãi suất cao.

Sau đó, nếu người dân không có đủ tiền trả, Nghĩa sẽ đến nhà uy hiếp, gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hữu Lũng tiến hành điều tra vụ việc, đồng thời triệu tập đối tượng Lành Công Nghĩa để xác minh làm rõ.

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ đối tượng Lành Công Nghĩa đã cho 5 người trên địa bàn huyện Hữu Lũng vay tiền dưới hình thức bốc bát họ và vay lãi nặng theo ngày với lãi suất từ 228,13% đến 446,11%/năm (cao gấp 5 lần so với mức lãi suất được quy định), thu lợi bất chính trên 37 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định.