Bắc Kạn: Bắt kẻ cho vay lãi “cắt cổ”, thu lợi mỗi tháng 100 triệu

Ngày 26/12, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công Chuyên án mang Bí số 1223T, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tương đương lãi suất từ 108%-180%/năm, cao gấp 9 lần so với quy định.

Đối tượng Hứa Minh Tuấn.

Tháng 9/2023, qua phản ánh của quần chúng nhân dân và công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự xác định 1 đối tượng có hoạt động “tín dụng đen” tại địa bàn huyện Ngân Sơn. Đối tượng rất cảnh giác và thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội. Đáng chú ý, đối tượng chỉ cho vay đối với những người quen biết và có tài sản thế chấp lớn. Xét tính chất, mức độ và hành vi của đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 23/12, tại Tiểu Khu 1, thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn -Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các lực lượng tổ chức phá án, bắt giữ đối tượng Hứa Minh Tuấn (tên thường gọi: Tuấn Keng) sinh năm 1982, trú tại địa chỉ trên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tại thời điểm bị bắt, đối tượng đang thực hiện việc thu lãi đối với 2 người vay. Khám xét khẩn cấp người, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện có liên quan của Hứa Minh Tuấn, cơ quan Công an thu giữ nhiều giấy tờ, sổ ghi chép có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Tuấn, số tiền 253.150.000 đồng, 12 xe môtô các loại, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Tại cơ quan Công an, Hứa Minh Tuấn thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân, bước đầu xác định có khoảng 40 người vay tiền của Tuấn với lãi suất từ 3.000 đồng -5.000 đồng/triệu/ngày (tương đương lãi suất từ 108%-180%/năm), số tiền thu lợi bất chính mỗi tháng trung bình khoảng 100 triệu đồng. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hứa Minh Tuấn về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tuấn có 2 tiền sự về hành vi Đánh bạc và hành vi cho vay lãi nặng của Tuấn gây bức xúc trong dư luận. Việc bắt giữ đối tượng Hứa Minh Tuấn góp phần đảm bảo tình hình ANTT tại địa phương, được người dân đồng tình ủng hộ.