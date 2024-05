Bắt 2 người môi giới thiếu nữ 15 tuổi bán dâm cho du khách

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP HCM cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hong Jungpyo (29 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) về tội “Mua dâm người dưới 18 tuổi”. Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng khác gồm: Đỗ Văn Tuấn (38 tuổi), Bùi Đức Thắng (52 tuổi, cùng quê Vĩnh Phúc) về tội "Môi giới mại dâm".

Hai đối tượng Đỗ Văn Tuấn (bên trái) và Bùi Đức Thắng.

Theo điều tra của cơ quan Công an, tối 4/5 lực lượng Công an phường Phạm Ngũ Lão khi kiểm tra hành chính tại khách sạn Ya Ya ở đường Bùi Viện, phát hiện 1 vụ mua – bán dâm cho người nước ngoài. Cụ thể, tại 1 phòng của khách sạn, công an phát hiện Hong Jungpyo mua dâm bé gái tên T. (15 tuổi). Tại phòng khác, công an phát hiện 1 người đàn ông Hàn Quốc khác mua dâm cô gái tên N. (27 tuổi) nhưng vị khách nam này nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Quá trình lập hồ sơ xử lý, Công an phường Phạm Ngũ Lão xác định có dấu hiệu “mua dâm người dưới 18 tuổi”, cụ thể là bé T. chỉ mới 15 tuổi và dấu hiệu “môi giới mại dâm”, nên chuyển vụ việc lên Cơ quan CSĐT Công an quận 1 để mở rộng điều tra. Qua truy xét, công an đã xác định và tiến hành bắt giữ 2 kẻ môi giới mại dâm là Đỗ Văn Tuấn, Bùi Đức Thắng và đã làm rõ vụ việc. Theo đó, tối 4/5 Tuấn, Thắng tiếp cận với Hong Jungpyo và 1 người bạn đồng hương Hàn Quốc tại đường Đề Thám, quận 1.

Hai đối tượng này sử dụng Google dịch để trao đổi với 2 người đàn ông Hàn Quốc gạ mua -bán dâm các cô gái trẻ. Khi 2 người đồng ý, chúng dẫn ra công viên 23/9 gần đó rồi gọi điện thoại cho bé T. và N. đến cho khách xem mặt. Sau đó, Tuấn, Thắng thoả thuận với khách giá mua – bán dâm là 1,4 triệu đồng/người/lượt và lấy trước 2,8 triệu đồng. Nhóm đối tượng dẫn 2 vị khách và 2 cô gái vào khách sạn Ya Ya, khi thanh toán tiền phòng thì chúng bỏ đi.

Khi lực lượng công an phường kiểm tra hành chính đã phát hiện vụ mua – bán dâm nói trên. Tuấn và Thắng thừa nhận, sau khi trả tiền phòng khách sạn, mỗi đối tượng môi giới sẽ lấy hoa hồng 400 ngàn đồng/người, số tiền còn lại giao cho gái bán dâm. Cả 2 khai báo, đã nhiều lần môi giới cho bé T. và N. bán dâm cho khách.

Hiện vụ môi giới thiếu nữ 15 tuổi bán dâm cho du khách đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.