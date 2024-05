Mâu thuẫn gia đình, nam thanh niên nhảy Hồ Tây tự tử

Ngày 16/5, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, mới đây, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực quanh Hồ Tây, tổ công tác Công an phường Yên Phụ phát hiện 1 đôi giày và 1 túi đeo chéo (của nam giới) bỏ lại tại khu vực sát lan can Hồ Tây - khu vực gần cổng chùa Trấn Quốc. Tổ công tác tiến hành rà soát xung quanh phát hiện 1 nam thanh niên đang chới với dưới hồ cách bờ khoảng 100m.

Lực lượng chức năng đưa nam thanh niên lên bờ.

Ngay sau khi phát hiện nam thanh niên có biểu hiện đuối nước, tổ công tác Công an phường Yên Phụ đã nhanh chóng lao xuống hồ cứu vớt, sau đó dùng thuyền dìu người này vào bờ, tiến hành sơ cấp cứu cho nạn nhân; sau đó, chở nạn nhân về trụ sở Công an phường Yên Phụ, phối hợp với cán bộ y tế phường kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho nạn nhân. Sau khi được cấp cứu và chăm sóc, nam thanh niên đã dần hồi phục và bước đầu ổn định tinh thần.

Được biết nam thanh niên nhảy hồ tự tử là V.T.L (SN: 2004, HKTT: Ấp Bình Thạnh, xã Hoà An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), hiện nay lang thang không có nơi ở cố định. Do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình nên đã bỏ nhà đi từ khoảng tháng 3/2024, do không có tiền và tinh thần không ổn định dẫn đến nhảy xuống Hồ Tây với ý định tự tử.

Tổ công tác của Công an phường Yên Phụ đã động viên tinh thần và cố gắng khai thác thông tin để liên lạc với gia đình nhưng nam thanh niên này không hợp tác và không cung cấp thông tin về gia đình. Công an phường Yên Phụ đã tiến hành bàn giao nam thanh niên trên cho trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội chăm sóc và giúp đỡ.