Hà Nội: Đang hoãn thi hành án, nữ quái lại “ngựa quen đường cũ“

Ngày 16/5, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 4h30 ngày 8/5/2024, tại khu vực ngách 32/36 phố An Dương, Tổ công tác của Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Trí Trung (SN: 1991; trú tại: ngách 32/36 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 1 túi Ketamine có khối lượng 1,128g. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, Trung khai nhận đã hỏi mua ma túy của Nguyễn Thị Minh Trang (SN: 1992, trú tại: phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Trang đồng ý bán ma tuý cho Trung với giá 1,3 triệu đồng và báo Trung nhận ma tuý từ Nguyễn Tuấn Đạt (SN: 1996, trú tại: phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra Quyết định Khởi tố vụ án và tạm giữ đối với Nguyễn Trí Trung về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đồng thời tiến hành bắt giữ Nguyễn Tuấn Đạt và Nguyễn Thị Minh Trang (SN: 1992, trú tại: phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại nhà của Nguyễn Thị Minh Trang, Công an quận Tây Hồ thu giữ 18 viên ma tuý tổng hợp có khối lượng là 1,696 gam và 1 túi Ketamine có khối lượng 0, 217 gam.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo hồ sơ, năm 2023, Trang bị Toà án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 8 năm 9 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Do đang nuôi con nhỏ và mang thai 8 tháng, Trang đang được hoãn thi hành án tuy nhiên đối tượng vẫn tiếp tục phạm tội. Hiện Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.