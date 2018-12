Sau tiếng thét rùng rợn, người mẹ tử vong, con gái thương nặng

Khoảng 19 giờ ngày 27/12, tại xóm 14, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 mẹ con thương vong.

Gia đình đang tổ chức hậu sự cho chị Xuân. Ảnh: P.V

Thông tin từ Ban Công an xã Nghĩa Hưng (huyện Nghĩa Đàn) cho biết, nạn nhân tử vong là chị Võ Thị Xuân (SN 1976), người bị thương là cháu Nguyễn Quỳnh Như (SN 2003, con của chị Xuân).

Ngay trong đêm xảy ra vụ án mạng, Nguyễn Văn Dương (SN 1981, em chồng chị Xuân, cùng trú tại xóm 14, xã Nghĩa Hưng) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Nguyên nhân vụ án ban đầu được xác định có thể là do mâu thuẫn gia đình .

Hiện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với Công an huyện Nghĩa Đàn điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.