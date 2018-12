Ảnh: Mặc mưa rét kỷ lục, người dân ùn ùn về quê nghỉ Tết

Từ khoảng 17h chiều nay (28/12), nhiều người dân đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hà Nội bắt đầu đổ dồn ra các bến xe khách như Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Gia Lâm (Hà Nội) để kịp thời gian mua vé xe về quê nghỉ lễ Tết dương lịch 2019. Suốt cả ngày hôm nay, trời Hà Nội mưa không dứt càng khiến nền nhiệt độ xuống thấp, dẫu vậy không ngăn được hàng nghìn người ra xe về quê ăn Tết dương lịch. Nhiều cô gái xinh xắn tranh thủ dịp nghỉ lễ này để về quê với người thân, gia đình sau những ngày tháng đi học, đi làm xa quê hương. Từ sáng sớm đến chiều nay, thời tiết ở Hà Nội có mưa, lạnh rét buốt xuống dưới 10 độ C khiến người dân đi ngoài đường phải mặc nhiều áo ấm. Người dân đội mưa nhanh chóng rời Thủ đô. Tại các điểm chờ xe buýt ở bến xe Giáp Bát, hành khách cũng luôn tập trung nhau đông đúc. Trao đổi với PV, lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình cho hay, lượng khách năm nay dự kiến tăng 20% so với năm ngoái. Cả bến Mỹ Đình sẽ tăng cường thêm 100 xe để phục vụ người dân về quê nghỉ Tết dương lịch. Nhiều người chưa mua được vé đành ngồi co ro ở góc bến xe chờ đợi. Như thường lệ, mỗi độ Tết đến xuân về, lượng người đổ về các bến xe quá đông đã khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị ùn tắc kéo dài. Ô tô, xe máy nhúc nhích từng mét trên đường Nguyễn Chí Thanh.

