Bị xe khách “chặt chém” dịp Tết 2019, người dân gọi ngay các số này

(Kiến Thức) - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, nếu người dân bị xe khách "chặt chém" dịp Tết 2019, hãy gọi ngay các số đường dây nóng: 0995 67 67 67 hoặc 0692 342 608 để được trợ giúp.

Ngày 28/12, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (Ủy ban ATGT QG) cho biết, thực hiện Công điện 1793/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019, Ủy ban ATGT QG đã có thông báo hệ thống số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải, tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trong dịp nghỉ lễ Tết 2019.



Theo đó, người dân khi phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông liên hệ Cục Cảnh sát giao thông cần liên hệ số: 0995 67 67 67 hoặc 0692 342 608

Ảnh một chiếc xe khách nhồi nhét hành khách kinh hoàng.

Phản ánh các thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ gọi các số: 0983 60 8989 (Vụ Vận tải -Tổng cục Đường bộ Việt Nam); 0916 60 8085; (Vụ An toàn giao thông - Tổng cục đường bộ Việt Nam); 0903 479 808 (Vụ Kết cấu hạ tầng Đường bộ - Tổng cục đường bộ Việt Nam); 0964 045 445 (Vụ Vận tải Bộ GTVT - Bộ Giao thông vận tải); 0962 665 953 (Thanh tra Bộ GTVT - Bộ Giao thông vận tải); 0915 86 9900 (Kiểm soát tải trọng xe - Tổng cục đường bộ Việt Nam).

Nếu phản ánh và được giải đáp trong lĩnh vực đường sắt, liên các số Cục Đường sắt Việt Nam là 0865367565. Còn phản ánh và được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực hàng không, liên hệ theo số 0916 562 119.

Phản ánh và được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa, số 0243 5481888 và 0942 10 74 74.

Đặc biệt, khi người dân muốn phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên hệ các số: 0989 088 719 (Văn phòng Ủy ban ATGT QG); 0977 497 891 (Vụ ATGT - Bộ GTVT); 0981 759 328 (Văn phòng Ủy ban ATGT QG); 0941 329 634 (Văn phòng Ủy ban ATGT QG); 0936 198 387 (Văn phòng Ủy ban ATGT QG).