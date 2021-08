Sát hại vợ đang mang thai: Tận cùng tội ác… kịch khung Điều 123

Hành vi sát hại vợ đang mang thai của nghi phạm thể hiện sự côn đồ, hung hãn, sử dụng hung khí nguy hiểm đã cấu thành tội "Giết người". Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm c, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về vụ chồng sát hại vợ đang mang thai ở Bắc Giang, luật sư Nguyễn Anh Thơm,Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, vụ việc xảy ra rất thương tâm trong gia đình khi nạn nhân chính là vợ của nghi phạm. Điều quá đau đớn là người vợ bị tử vong lại đang mang thai tháng thứ 4.



Lời khai ban đầu của nghi phạm cho thấy, do vợ có biểu hiện mệt mỏi trong người nên Thảo bảo vợ nghỉ làm ở nhà đã dẫn tới to tiếng. Do bực tức và không làm chủ bản thân nên nghi phạm đã sử dụng dao nhọn đâm chết vợ.

Nguyễn Văn Thảo và nạn nhân vụ án.

Luật sư Thơm cho rằng, hành vi của nghi phạm thể hiện sự côn đồ, hung hãn, sử dụng hung khí nguy hiểm tước đoạt tính mạng của người vợ đã cấu thành tội "Giết người". Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm c, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

“Hành vi phạm tội của nghi phạm không những gây tang thương mất mát cho gia đình nạn nhân, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần thiết phải xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm bạo lực gia đình đang diễn ra trong xã hội hiện nay. Nếu nghi phạm có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất tử hình”, luật sư Thơm nêu ý kiến.

Trước đó, thông tin từ UBND xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, sáng 14/8, tại thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Đáng chú ý, đối tượng giết người và nạn nhân là hai vợ chồng.

Cụ thể, khoảng 6h45 phút sáng nay, tại địa chỉ trên, do mâu thuẫn vợ chồng, đối tượng Nguyễn Văn Thảo (SN 1987) đã dùng dao nhọn đâm chết vợ là chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1999). Thảo và vợ kết hôn được vài năm và có một con gái. Tại thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân đang ở tháng thứ 4 của thai kỳ.

Sau khi gây án, Thảo đến Công an xã Ngọc Lý đầu thú. Công an huyện đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. Hiện cơ quan công an đang tiến hành lấy lời khai đối với đối tượng và những người có liên quan. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Điều 123. Tội giết người 1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Giết 02 người trở lên; b) Giết người dưới 16 tuổi; c) Giết phụ nữ mà biết là có thai; d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác; h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ; k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp; l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người; m) Thuê giết người hoặc giết người thuê; n) Có tính chất côn đồ; o) Có tổ chức; p) Tái phạm nguy hiểm; q) Vì động cơ đê hèn. 2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. 3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm. >>> Mời độc giả xem thêm video Con rể xuống tay giết cha mẹ vợ và vợ: