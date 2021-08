COVID-19 làm lộ mặt những “quái nữ” tay nhanh hơn não

Người phụ nữ đánh công an vì thấy chồng bị lập biên bản: Thấy chồng bị tổ phòng, chống dịch COVID-19 lập biên bản vì ra đường khi không cần thiết, bà Trần Thị Tuyền (42 tuổi, ngụ xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) buông lời xúc phạm và đánh một công an xã. Ngày 13/8, Bà Tuyền bị Công an huyện Phú Tân bắt tạm giam. Ra đường không lý do, người phụ nữ gọi chồng tới cản trở tổ chống dịch: Lê Thị Hồng Thúy (SN 1977 ở TP Vĩnh Long) ra đường trong trường hợp không cần thiết nên tổ công tác lập biên bản. Sau đó, Thuý gọi chồng Nguyễn Thanh Hùng (1984) đến, lớn tiếng chửi bới và xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Ngày 10/8, phường 4 (TP Vĩnh Long) đã xử phạt Hùng 2,5 triệu đồng và Thúy 2 triệu đồng. Người phụ nữ không mang khẩu trang còn chống đối: Trưa 2/8, Nguyễn Thị Thục (49 tuổi, ngụ TP.Tây Ninh) không mang khẩu trang, liên tục có hành vi chống đối quyết liệt, chửi bởi, tấn công vào lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch ở huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) Gia đình bà Thục đến bảo lãnh và xuất trình giấy ra viện của người này do Bệnh viện Tâm thần cấp. Thóa mạ, cắn tay công an tham gia chống dịch: Bị nhắc nhở vì không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và vi phạm quy định giãn cách, Trần Thị Hồng Oanh (SN 1986, ở Kiên Giang) chửi bới và chống đối tổ công tác làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Ngày 1/8, Oanh bị Công an TP Rạch Giá tạm giữ hình sự. Người phụ nữ gây rối tại chốt kiểm soát dịch COVID-19: Khi đến chốt kiểm soát dịch, lực lượng công an yêu cầu khai báo y tế, viết rõ lý do đi vào tỉnh này. Tuy nhiên, bà P.T.B. (53 tuổi, ở TP Đà Nẵng) không chấp hành mà liên tục thách thức, chửi bới, văng tục, chống đối. Ngày 31/7, bà B. bị UBND xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam xử phạt 2,5 triệu đồng. Người phụ nữ đòi 'thông' chốt kiểm soát, xúc phạm tổ công tác: Trưa 26/7, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn quận Bình Tân, TP HCM. Bà D. (ngụ quận 12) đi xe máy chở theo con nhỏ liên tục chửi bới bằng những lời lẽ chợ búa, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ. Công an đã khống chế, đưa người này về trụ sở để điều tra, làm rõ. Giật cầu vai, cắn chảy máu Cảnh sát để... thông chốt phòng dịch: Ngày 8/7, khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở về việc không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19, Nguyễn Thị Hồng Trúc (SN 1987, ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang) không tuân thủ mà còn có hành vi chống đối cắn chảy máu tay một cán bộ Công An ở TP Mỹ Tho. Không qua được chốt, 2 phụ nữ lăng mạ tổ chống dịch: Bà Phạm Thị Thùy Trâm (36 tuổi) và bà Phạm Thị Ánh Hằng (56 tuổi, cùng ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) không đủ điều kiện đi qua chốt những vẫn đòi qua cả 2 người này còn lớn tiếng chửi bới, lăng mạ và thách thức. Ngày 4/7, Công an xã Gia Tân 1 đã xử phạt mỗi người 2,5 triệu đồng. Người phụ nữ F1 cố thủ nhiều giờ không đi cách ly: Khi ra quyết định cách ly tập trung, Phạm Thị Q. (SN 1977, trú TP Bắc Giang) không đồng ý, lên tầng 3 nhà mình cố thủ. Sau nhiều giờ thuyết phục không thành, tối 26/5, lực lượng chức năng đã điều xe thang chuyên dụng để đưa người lên tầng 3 nhà người phụ nữ này cưỡng chế áp giải Q. đi cách ly tập trung. Sau đó, UBND TP Bắc Giang đã xử phạt bà Q. 10 triệu đồng. >>>> Xem thêm video: Cuộc sống bên trong khu cách ly công dân Việt Nam về nước. Nguồn: Nhân Dân.

