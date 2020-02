Sát hại bé trai 10 tuổi ở Đồng Nai: Hành vi độc ác, nghi phạm đối mặt mức án nào?

Thông tin mới nhất vụ việc cháu bé 10 tuổi bị sát hại ở Đồng Nai, sáng 13/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Cẩm Mỹ tiếp tục truy bắt Vi Thái Thiện (trú huyện Xuân Lộc) - nghi can sát hại cháu bé T.T.K (10 tuổi, trú tại ấp 3, xã Lâm San) ở khu vực ấp 2, xã Lâm San (huyện Cẩm Mỹ) vào chiều 12/2.



Trước đó, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cháu T.T.K để phục vụ công tác điều tra.

Theo xác minh ban đầu, Vi Thái Thiện người từng có quan hệ tình cảm với chị H.T.N (mẹ cháu T.T.K). Chiều ngày12/2, Vi Thái Thiện đi xe máy đến nhà chị N. Tại đây, Thiện đã dụ dỗ cháu K. lên xe máy của Thiện để chở đi.

Sau đó, Vi Thái Thiện đã chở cháu K. vào một trại chăn nuôi bỏ hoang ở ấp 2, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ rồi ra tay sát hại. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được thông tin, lực lượng công an đã vào cuộc truy bắt đối tượng.

Lực lượng công an nhận định, có thể xuất phát từ mâu thuẫn với chị N. nên Thiện đã ra tay sát hại bé.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Trao đổi với PV Kiến Thức về góc độ pháp lý liên quan đến sự việc trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, quyền sống là quyền cơ bản nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Trẻ em là những đối tượng đặc biệt được pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về quyền trẻ em bảo hộ. Theo đó, Điều 6, Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em ghi nhận: Các quốc gia thành viên thừa nhận rằng mọi trẻ em đều có quyền vốn có là được sống. Các quốc gia thành viên phải bảo đảm đến mức tối đa có thể được sự sống còn và phát triển của trẻ em.

Luật sư Thơm cho rằng, cháu bé 10 tuổi không có lỗi trong việc mâu thuẫn tình cảm giữa đối tượng và mẹ cháu mà lại bị nghi phạm dụ dỗ bé trai lên xe máy chở đi rồi sát hại dã man, tàn bạo. Dù có mâu thuẫn nào với mẹ cháu bé như nào mà đối tượng vô cớ sát hại cháu bé đều là hành vi mất nhân tính và không thể biện minh trước sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật.

Luật sư Thơm cũng cho hay, hành vi phạm tội của nghi phạm thể hiện sự côn đồ hung hãn, không còn tính người, gây tang thương mất mát cho gia đình người bị hại và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, khiến dư luận cả nước bất bình nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Xét hành vi phạm tội của nghi phạm đã cấu thành tội Giết người theo điểm b, n Khoản 1 Điều 123 BLHS 2015 với tình tiết định khung cơ bản là giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ. Nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt mức hình phạt cao nhất là tử hình.

