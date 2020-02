Người đàn ông sát hại bé 10 tuổi con riêng của người tình

Ngày 13/2, Công an huyện Cầm Mỹ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương truy bắt Vi Thái Thiện (ngụ huyện Xuân Lộc) là nghi can sát hại cháu bé T.T.K. (10 tuổi) ở khu vực ấp 2, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ chiều 12/2.

Trước đó, chiều 12/2, Thiện người từng có quan hệ tình cảm với chị H.T.N. (mẹ cháu K) đi xe máy đến nhà chị N. ở huyện Cẩm Mỹ. Tại đây, Thiện đã dụ dỗ cháu K. lên xe máy chở đi.

Người dân theo dõi vụ việc.

Sau đó, Thiện đã chở cháu K. vào một trại chăn nuôi bỏ hoang ở ấp 2, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ rồi ra tay sát hại. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được thông tin, công an đã vào cuộc truy bắt đối tượng sát hại bé 10 tuổi con riêng của người tình.