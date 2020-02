Đầu trần đi xe máy chặn ôtô chở tân binh: Công an Hải Dương vào cuộc

(Kiến Thức) - Phòng CSGT đã trích xuất thông tin chủ xe thông qua biển số để chuyển cho CQCA Hải Dương triệu tập các đối tượng làm rõ. Công an TP đã yêu cầu tổ nghiệp vụ vào cuộc xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan.

Thông tin mới nhất về nhóm thanh niên đầu trần đi xe máy chặn ô tô chở tân binh nhập ngũ gây xôn xao dư luận những ngày qua, mới đây Thượng tá Hoàng Tiến Nam, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Hải Dương để xác minh sự việc trên.



Thượng tá Nam cho biết, phòng đã nắm được thông tin trên mạng xã hội xuất hiện clip khoảng 2 phút ghi lại cảnh 1 nhóm thanh niên có nhiều biểu hiện vi phạm luật giao thông như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạnh lách đánh võng, cản trở đầu xe ô tô chở tân binh.

“Qua xác minh từ biển số xe, đa số các đối tượng là công dân của huyện Thanh Hà. Nhóm thanh niên đó có bạn là tân binh ngồi trên chiếc xe giao quân của Ban chỉ huy quân sự Thanh Hà”, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương thông tin.

Hình ảnh nhóm thanh niên chặn xe chở tân binh.

Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương cho hay, CSGT Công an huyện Thanh Hà đã dẫn đoàn đến hết địa phận huyện Thanh Hà và khi xe tân binh sang địa phận TP Hải Dương nên quay về. Do vậy, hình ảnh trong clip được quay lại là xảy ra trên địa bàn Hải Dương.

“Chúng tôi đã trích xuất thông tin chủ xe thông qua biển số để chuyển cho cơ quan công an TP Hải Dương triệu tập các đối tượng làm rõ”, ông Nam cho biết.

Trưởng công an huyện Thanh Hà - Nguyễn Minh Hải xác nhận, nhóm đối tượng cản trở xe chở tân binh của huyện Thanh Hà chủ yếu là người dân địa phương. Tuy nhiên công an huyện dẫn đoàn cho xe tân binh đã đi hết địa phận.

Trên chặng đường mà lượng CSGT đi đảm bảo trật tự an toàn giao thông để đưa tân binh lên nhập ngũ không có nhóm đối tượng trên.

“Hình ảnh trong clip được đăng tải là ở địa phận TP Hải Dương nên chúng tôi không xử lý và cũng không có trách nhiệm bàn giao cho công an địa bàn khác khi xe tân binh đi qua”, ông Hải giải thích.

Trao đổi với PV, Trưởng công an TP Hải Dương Nguyễn Tuấn Hưng cho biết, hình ảnh mà nhóm thanh niên này có hành vi vi phạm giao thông tại thời điểm mà clip ghi đăng tải có thể xảy ra tại địa bàn xã Quyết Thắng, TP Hải Dương. Đơn vị đã yêu cầu tổ nghiệp vụ vào cuộc xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan.

Trưởng Công an TP Hải Dương cho rằng, hành vi của nhóm thanh niên trên vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cần xử lý nghiêm theo quy định. Ngày 12/2, lực lượng công an đã xuống xã Tân Việt (Thanh Hà) để làm việc thì các đối tượng đã không còn ở nơi cư trú.

