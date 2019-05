Nữ nghi can giết người bỏ xác vào bê tông đang che giấu điều gì?

Người đập khối bê tông kể lúc phát hiện 2 thi thể ở Bình Dương. "Anh công an nói có một người khoan khối bê tông nhưng nghe mùi hôi quá nên sợ hãi bỏ chạy. Tôi vào đập bể khối bê tông thì lòi ra cơ thể người", ông Nguyễn Mạnh Hùng kể.



Ngày 22/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã làm việc với đại diện một resort ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây chính là nơi mà nhóm nghi can khai lưu trú để tu luyện, sau đó nạn nhân Trần Đức Linh (quê Nghệ An) nhảy lầu bỏ trốn rồi tử vong.

Nhiều tình tiết mới trong lời khai của Phạm Thị Thiên Hà cùng nhóm nghi can hé lộ những bí ẩn về hoạt động của họ và điểm mơ hồ quanh cái chết của 2 nạn nhân.

Tử vong sau khi rơi từ độ cao 2 m?

Các nghi can khai cuối năm 2018, cả nhóm đến một khu du lịch tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê phòng, mở lớp tu luyện. Tại đây, Hà buộc các thành viên tham gia tu luyện phải nhịn ăn trong vòng 10 ngày. Theo lời khai của nghi can, ông Trần Đức Linh không chịu được việc tu luyện khắc khổ nên tìm cách bỏ trốn khỏi nhóm bằng cách nhảy từ lầu một xuống đất.

Nạn nhân bị thương nhưng các thành viên trong nhóm không đưa đi bệnh viện cấp cứu mà chuyển vào nhà và canh giữ. Khi nạn nhân tử vong, Hà đặt xác trong phòng và bật máy lạnh ở nhiệt độ thấp để bảo quản. Gần một tuần sau, nhóm này đưa thi thể ông Linh về căn nhà thuê của ông Nguyễn Minh Vương ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

Sổ theo dõi lưu trú của resort ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, ghi nhận có một người tên Hiệp gọi đặt phòng, sau đó Lê Ngọc Phương Thảo (Tiền Giang) đăng ký lưu trú. Đây cũng chính là một trong số 4 nghi can đang bị tạm giữ hình sự.

Những vị khách thuê villa không sử dụng dịch vụ dọn phòng, nhân viên resort chỉ vệ sinh ngoài cửa mà không được vào bên trong.

Theo quan sát, resort xây theo kiểu các căn nhà nằm tách biệt như nhà sàn. Độ cao từ sàn nhà xuống đất khoảng 2-2,4 m. Do đó, việc Hà khai nhận ông Linh bị té ngã từ lầu 1 xuống đất dẫn đến tử vong là dấu hỏi lớn.

Thạc sĩ Trần Thanh Thảo (giảng viên Khoa luật Hình sự, Đại học Luật TP.HCM) nhận định với độ cao như vậy, nạn nhân nhảy xuống chỉ có thể bị xây xát nhẹ chứ khó có thể dẫn đến tử vong.

"Theo thông tin báo chí, nguyên nhân tử vong của nạn nhân Linh có sự khác biệt giữa vết tích trên thi thể với lời khai. Nghi can khai nạn nhân nhảy lầu bị thương rồi tử vong nhưng trên thi thể ông Linh chỉ có vết bầm, tụ máu, lớp da vùng ngực cũng bị tụ máu... Với độ cao của ngôi nhà đó, khả năng nạn nhân nhảy xuống bị thương tích và chết sau đó hoàn toàn không hợp lý", giảng viên luật nêu quan điểm.

Vai trò của các nghi can khác

Căn cứ lời khai của nhóm nữ nghi can, chỉ có Hà và Thảo tham gia giết nạn nhân Trần Trí Thành. Theo thạc sĩ Thanh Thảo, cần làm rõ vai trò của những nghi can còn lại.

Khi mang xác ông Linh về nhà ông Vương, nhóm người khai vẫn tu luyện bên cạnh thi thể. Sau đó, Hà cho rằng Thành có nhiều biểu hiện của việc “quỷ nhập” nên yêu cầu anh này tu luyện riêng trong phòng. Khi Thành không chấp hành, Hà và những người còn lại lên kế hoạch sát hại.

Nhân chứng kể lúc phát hiện xác người trong khối bê tông. Nhân chứng cho biết xác người lộ ra khi thợ dùng búa đập khối bê tông để di chuyển ra khỏi nhà. Sau đó, một thi thể khác được tìm thấy trong một khối bê tông gần đó.

Hà và Thảo đã mua súng điện để tấn công nạn nhân nhưng sau đó chuyển qua dùng kích điện. Họ chích điện vào tay khiến Thành bất tỉnh và Hà dùng dây siết cổ nạn nhân đến chết. Nhóm này sau đó cho xác nạn nhân Thành vào bồn nhựa và đổ bê tông lên trên để phi tang.

Lời khai của các nghi can vẫn chưa cụ thể vai trò của từng người. Trước đó, ai đã chích điện khiến Thành bất tỉnh để cho Hà siết cổ? Người nào mua thùng nhựa, xi măng về để đổ lên thi thể nạn nhân? Những người khác có cùng bàn bạc lên kế hoạch?

Làm rõ những câu hỏi này sẽ xác định được những nghi can còn lại có phải là đồng phạm giết người hay không.

Quanh co, giấu giếm

Những ngày qua, Hà cùng các nghi can vẫn quanh co với hành vi phạm tội của mình. Trước đó, nữ nghi can khai nạn nhân Linh nhảy lầu tự tử chết. Tuy nhiên, sau đó lại cho rằng ông Linh nhảy từ lầu 1 xuống để bỏ trốn rồi bị thương, sau đó tử vong.

"Ngoài vấn đề pháp lý đã nêu thì việc phi tang xác 2 nạn nhân cũng còn mơ hồ vì cách thức xử lý thi thể của 2 người khác nhau. Lời khai của các nghi can đang có vấn đề, có khả năng vẫn còn che giấu", giảng viên luật nhận định.

Thùng nhựa có bê tông thứ 2 được tìm thấy chứa thi thể của ông Trần Đức Linh. Ảnh: Nguyễn Hoàng. Ngoài ra, theo giảng viên Khoa luật Hình sự của Đại học Luật TP.HCM, khó có thể phân tích tâm lý của các nghi can khi để 2 thi thể trong nhà thuê của ông Vương trước sau gì cũng bị phát hiện, nhưng nhóm này lại thuê tiếp khách sạn ở TP Thủ Dầu Một, cách đó không xa để ở.



Liệu có phải tâm lý của những người phụ nữ này không muốn che giấu việc phạm tội mà chỉ muốn tu luyện cho thành công? Nếu đúng như vậy thì tại sao các nghi can đã thừa nhận giết Thành mà lại chối việc sát hại ông Linh? Nếu các nghi can không sát hại ông Linh, vì sao thi thể nạn nhân này không có dấu hiệu của việc nhảy lầu chấn thương dẫn đến tử vong?

Vẫn còn quá nhiều uẩn khúc trong vụ án gây rúng động dư luận một tuần qua chờ cơ quan điều tra làm rõ.