Rơi xuống ống cống, bé gái 3 tuổi bị nước cuốn trôi ở Bắc Giang

Theo thông tin ban đầu, vụ rơi xuống ống cống, bé gái 3 tuổi bị nước cuốn trôi xảy ra vào khoảng tối 4/1 tại khu vực ngã tư cầu Đồng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, Bắc Giang.

Ống cống nơi cháu bé bị rơi xuống.

Lúc này, một bé gái 3 tuổi bị rơi xuống cống thoát nước trước cửa nhà. Nắp cống này đang được thi công dang dở trên tỉnh lộ 298, nhưng không được đậy nắp hay che chắn. Thời điểm xảy sự việc, trong cống có nước chảy siết nên cháu bé bị cuốn trôi. Độ sâu cống này khoảng 1-2 m.

Chị N.T.T. (bác gái cháu bé) cho biết, người nhà cùng hàng xóm sau đó đã chạy theo dòng nước và bật một nắp cống cách đó gần 10m thì phát hiện cháu bé bị mắc lại bởi hệ thống phân dòng nước của cống.

Chị T. nói: "Lúc đó chúng tôi mò xuống thì thấy áo của cháu bị mắc lại, nếu không bị mắc có lẽ cháu đã bị cuốn đi rất xa và khó có thể tìm kiếm". Cũng theo chị T.đến sáng 5/1, nạn nhân không nguy hiểm tới tính mạng.

May mắn cháu bé không nguy hiểm đến tính mạng.

Người dân xã Ngọc Lý cũng phản ánh tình trạng thi công cải tạo tỉnh lộ 298 đã nhiều lần chậm tiến độ, nhà thầu thi công chậm chạp gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của họ. Lãnh đạo UBND xã Ngọc Lý cho hay khu vực trên thuộc dự án cải tạo tỉnh lộ 298 . Chính quyền đã giao công an lập biên bản sự việc và đang xác minh ống cống trên do đơn vị thi công không che chắn hay do người dân tự bật lên để sửa chữa.