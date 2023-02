Quyền lợi của người dân trong đại án Việt Á thế nào?

Đại án Việt Á khởi phát từ ngày 17/12/2021, khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) khởi tố, bắt giam Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á, cùng 4 cấp dưới; Giám đốc CDC Hải Dương và Kế toán trưởng đơn vị này. Quá trình điều tra, cùng với vụ án đang thụ lý, C03 đã uỷ thác cho công an các tỉnh, thành phố mở các cuộc điều tra độc lập có tính chất tương tự xảy ra tại các địa phương.

Kết quả điều tra cho thấy, từ 2/2020 tới tháng 12/2021, Công ty Việt Á đã cung cấp hàng triệu kit test cho các bộ, ngành Trung ương, các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) và đối tác ở hơn 60 tỉnh, thành với doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng. Để có được các gói thầu mua sắm kit test, sinh phẩm, hóa chất phục vụ chống dịch tại các địa phương, Phan Quốc Việt thông đồng, móc nối và chi “hoa hồng”, “lại quả” cho nhiều cá nhân, đơn vị. Số tiền “lại quả” mà Việt khai với cơ quan công an là 800 tỷ đồng.

Tại cuộc họp báo Chính phủ ngày 2/2, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin cho báo chí về kết quả và tiến độ điều tra vụ án Việt Á cho biết, Bộ Công an đã khởi tố 29 vụ án/104 bị can (tăng 02 bị can); áp dụng các biện pháp phong tỏa, ngăn chặn, kê biên tài sản khoảng 1.700 tỷ đồng. Bộ Công an đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, cố gắng kết thúc điều tra trong quý I/2023.