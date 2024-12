Phát hiện kho thuốc lá điện tử “khủng” trong khu công nghiệp ở Đà Nẵng

Trước đó, ngày 12/12, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) kiểm tra đột xuất kho hàng của một công ty nằm trong Khu công nghiệp An Đồn (phường An Hải Bắc).

Kho hàng không hóa đơn chứng từ (ảnh CA)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 13.672 sản phẩm thuốc lá điện tử, phụ kiện thuốc lá điện tử, tinh dầu các loại. Tổng giá trị lô hàng ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Kho hàng thuốc lá điện tử, phụ kiện thuốc lá điện tử, tinh dầu này thuộc sở hữu của bà P.T.T.H (33 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Tại thời điểm kiểm tra, bà H không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên.

Kho hàng "khủng" nằm trong khu công nghiệp (ảnh CA)

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số thuốc lá điện tử để xác minh và xử lý theo quy định.