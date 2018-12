Phát hiện nam thanh niên chết bất thường dưới mương nước

Công an huyện An Dương (Công an TP Hải Phòng) đang điều tra làm rõ một nam thanh niên được phát hiện chết bất thường dưới mương nước tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng.



Danh tính nạn nhân được xác định là Hoàng Văn Th. (SN 2000, trú tại thôn 3, xã Bắc Sơn, huyện An Dương).

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 12h ngày 24/12, chị Đỗ Thị Nga (trú tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) phát hiện mương nước trước cửa nhà thi thể của một nam thanh niên.

Nơi phát hiện vụ việc.

Ngay sau đó, chị Nga đã báo cáo ban Công an xã Bắc Sơn. Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện An Dương cũng đã tới hiện trường để xác minh vụ việc.

“Thi thể nạn nhân nằm dưới mương nước, người cong, nhiều khả năng đã có xô xát trước đó dẫn đến thương tích, chúng tôi đang nghi ngờ đây là một vụ trọng án”, một cán bộ công an cho hay.

Ngay sau đó, thi thể của nạn nhân Th. đã được đưa về nhà xác của bệnh viện Việt Tiệp để tổ chức khám nghiệm . Sau khi việc khám nghiệm hoàn tất, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình để an táng theo phong tục.