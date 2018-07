Lộ nguyên nhân 2 thanh niên tử vong bất thường trên đường Hà Nội

(Kiến Thức) - Nguyên nhân hai thanh niên tử vong trên đường phố Hà Nội trong đêm được xác định có thể là do phóng nhanh, tự gây tai nạn, vì không đội mũ bảo hiểm nên dẫn tới chấn thương nặng.

Thông tin tới báo chí về vụ việc hai thanh niên tử vong bất thường ngay gần xe máy trên phố Trung Kính, Hà Nội, cơ quan công an cho hay kết quả điều tra sơ bộ nguyên nhân tử vong có thể do hai thanh niên tự ngã do đi quá nhanh, không làm chủ tốc độ, lại không đội mũ bảo hiểm.

"Theo kết quả điều tra sơ bộ ban đầu, nguyên nhân tử vong được cơ quan chức năng xác định là do 2 nạn nhân ngồi trên xe máy mang BKS 29T1-771.59 không đội mũ bảo hiểm, đi quá nhanh, dẫn đến không làm chủ được tốc độ nên đã tự ngã gây tử vong", Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng Công an phường Trung Hòa trao đổi với tờ Người Đưa Tin.

Thi thể hai thanh niên nằm cách xe máy SH 5m. Nguồn ảnh: Người Đưa Tin

Danh tính hai thanh niên tử vong trên đường được xác định là: Nguyễn Hoàng Gia L. (SN 1995, quê Thái Bình, tạm trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) và Trần Huy Đ. (SN 1995, quê Thái Bình, tạm trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Hai nạn nhân hiện là sinh viên hai trường đại học tại Hà Nội.

Trước đó, khoảng 2h30 sáng 9/6, tại số nhà 71 đường Trung Kính, phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy), người dân phát hiện hai nam thanh niên nằm bất tỉnh trên vỉa hè và lòng đường với nhiều vết thương trên người. Cách đó 5m là một chiếc xe Honda SH màu đỏ.

Mặc dù người dân khẩn trương gọi xe cấp cứu, tuy nhiên các bác sĩ xác định 2 nam thanh niên đã tử vong trước đó.