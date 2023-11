Ông Lưu Bình Nhưỡng liên quan gì vụ án Cường “quắt”?

Sáng 15/11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (SN 1963), trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.



Ông Lưu Bình Nhưỡng bị điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170, Bộ luật Hình sự.

Ông Nhưỡng bị bắt liên quan vụ án Phạm Minh Cường (SN 1986, thường gọi là Cường “quắt”, đối tượng hình sự, có 3 tiền án), trú xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, về tội Cưỡng đoạt tài sản , quy định tại Khoản 4, Điều 170, Bộ luật Hình sự.

Quá trình bắt, khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Lưu Bình Nhưỡng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang mở rộng điều tra vụ án theo quy định.

Phạm Minh Cường khi bị bắt.

Trước đó, ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Cường, tức Cường "quắt", về tội Cưỡng đoạt tài sản.



Theo Công an tỉnh Thái Bình, khi biết một số doanh nghiệp được UBND tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Cường "quắt" và đồng bọn tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi triều để gây sức ép, buộc doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho đối tượng này với giá rẻ hơn giá thị trường.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, tổng số tiền mà Cường "quắt" và đồng bọn chiếm đoạt được của các doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị can đã chiếm đoạt số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường đầu tư của tỉnh.

Ông Lưu Bình Nhưỡng.

Trước đó, tháng 4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện khám xét trụ sở công ty, nơi ở và bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Minh Cường về tội Cố ý gây thương tích.

Cường "quắt" là kẻ cầm đầu băng nhóm hoạt động theo hình thức xã hội đen có biểu hiện móc nối với một số người có tiền án, tiền sự tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và tỉnh Hưng Yên để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật như bảo kê hoạt động khai thác và cung cấp cát biển; hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng... tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Thái Bình.

>>> Mời độc giả xem thêm video Chân dung bố vợ trùm ma túy một thời Tàng Keangnam vừa bị bắt: