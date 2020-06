Nữ sinh Tuyên Quang ẩu đả, nhiều người cổ vũ: Hỏi trách nhiệm nhà trường?

Ngày 14/6, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin về vụ việc 2 nữ sinh đánh nhau trước sự chứng kiến, cổ vũ của hàng trăm học sinh khác trước cổng trường học. Cụ thể, vụ việc xảy ra khoảng 11h hôm qua (13/6), tại khu vực cổng trường THCS Đội Cấn (phường Đội Cấn, TP Tuyên Quang).

Vụ ẩu đả giữa nữ sinh B.T.H (SN 2005, trú tại phường Đội Cấn) và nữ sinh P.T.H (SN 2006, trú tại phường Đội Cấn), cả hai đều là học sinh trường THCS Đội Cấn.

Theo cơ quan công an, nữ sinh B.T.H đánh nhau với nữ sinh P.T.N do mẫu thuẫn cá nhân. Ngay sau đó, đoạn clip ghi lại hình ảnh đánh nhau được đăng tải lên mạng xã hội và Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được hàng chục tin nhắn phản ánh vụ việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Cũng trong ngày 14/6, Công an phường Đội Cấn đã mời 2 nữ sinh và phụ huynh của 2 em đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, 2 nữ sinh khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý B.T.H và P.T.H. Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu nhà trường và gia đình phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, giáo dục con em.