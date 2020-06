Tin nóng ngày 14/6: Tiếp tục khởi tố nguyên phó chủ tịch TP HCM và bóng hồng đại gia

1. Đề nghị truy tố nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM: Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Nguyễn Thành Tài (SN 1952, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM) cùng 4 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Đồng phạm của ông Tài gồm nhiều nguyên lãnh đạo cấp cao của TPHCM, và "bóng hồng" Lê Thị Thanh Thúy (SN 1979, nguyên Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) . Kết luận điều tra bổ sung cho thấy, bằng các thủ đoạn chấp thuận cho thành lập pháp nhân mới để chuyển dịch tài sản Nhà nước sang tài sản của doanh nghiệp tư nhân. 2. Thanh Hóa kỷ luật cảnh cáo Phó chủ tịch UBND tỉnh: Ban chấp hành Đảng bộ Thanh Hóa đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh, vì những vi phạm liên quan đến việc thực hiện đề án tỉnh đề ra. Bí thư Đoàn ngoại tình có 2 con rơi: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng kỷ luật, khai trừ Đảng bà Nguyễn Thị Hà (38 tuổi), Bí thư Huyện đoàn Yên Định vì ngoại tình. Chồng bà Hà cho biết, hai người chung sống nhiều năm, nhưng kết quả xét nghiệm ADN 2 cháu bé sinh đôi 7 tuổi lại không cùng huyết thống với ông. 3. Máy bay trượt đường băng, tạm đóng cửa sân bay: Do mưa gió lớn, chuyến bay VJ322 khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 12h30 ngày 14/6 đã trượt ra ngoài mép đường băng. Máy bay và toàn bộ hành khách, tổ bay đều an toàn. Sau sự cố này, sân bay tạm đóng cửa dự kiến đến 17 giờ cùng ngày, hàng loạt chuyến bay đi đến từ sân bay này bị ảnh hưởng. 4. Giả danh lãnh đạo lừa 200 triệu đồng: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang xử lý Đặng Quang Thông (31 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) vì tội giả danh lãnh đạo tỉnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Biết ông Phan Ngọc Thọ thường làm việc với UBND các huyện nên Thông giả danh yêu cầu chủ tịch huyện Nam Đông chuyển 200 triệu đồng để "làm quà cho khách ở Văn phòng Chính phủ". Hắn cũng bị bắt vì giả danh thanh tra Ngân hàng nhà nước lừa 50 triệu đồng của giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Phước. 5. Đại ca số má Hải Phòng bị trúng đạn: Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 8h ngày 14/6, tại quán trà trên đường Phan Bội Châu, TP Hải Phòng. Nhân chứng cho hay, họ đang ngồi uống nước thì nghe hai tiếng súng. Một vị khách nam trong quán trúng đạn và gục xuống. Kẻ lạ mặt gây ra vụ việc nhanh chóng tẩu thoát. Được biết, nạn nhân tên L. "Nam", từng là đại ca có "số má" ở Hải Phòng. Năm 2008, ông này bị tạt axit và phải sang nước ngoài phẫu thuật. 6. Lái xe công nghệ bị đâm gục trước cổng bến xe: Sáng nay, anh M.T.T. (SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn, là tài xế ô tô công nghệ) và 1 người đàn ông (chưa rõ danh tính) xảy ra mâu thuẫn ở gần cổng Bến xe An Sương (TPHCM) nên xảy ra đánh nhau. Nam tài xế ô tô công nghệ bị người đàn ông dùng hung khí đâm gục tại chỗ và tử vong. Người đàn ông gây án vội tẩu thoát khỏi hiện trường. Hiện công an đang điều tra truy xét đối tượng bỏ trốn trên. 7. Xuất hiện ma túy nấm: Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trần Tuấn Phương (SN 2001; trú tại Đống Đa) vì mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ là 1 túi nilon chứa nhiều cây nấm khô. Đối tượng khai nhận đây là "nấm thức thần" có chứa chất "Psilocybine", một chất ma túy gây ảo giác. Hắn còn trồng và nhân giống để bán ra thị trường. 8. Giải cứu mẹ con bị tên ngáo đá khống chế tại Đồng Nai: Thanh niên 25 tuổi có biểu hiện phê ma túy đá đi lang thang, thấy phòng trọ hé mở nên đột nhập kéo hai mẹ con vào trong nhà tắm, dùng dao, kéo uy hiếp đe dọa tính mạng. Người dân xung quanh phát hiện can ngăn nhưng Hùng không bỏ dao, lớn tiếng thách thức. Lực lượng Cảnh sát 113 và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã giải cứu thành công hai mẹ con. >>> Xem thêm video Hiện trường máy bay lệch đường băng do mưa gió lớn trưa nay.

1. Đề nghị truy tố nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM: Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Nguyễn Thành Tài (SN 1952, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM) cùng 4 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Đồng phạm của ông Tài gồm nhiều nguyên lãnh đạo cấp cao của TPHCM, và "bóng hồng" Lê Thị Thanh Thúy (SN 1979, nguyên Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) . Kết luận điều tra bổ sung cho thấy, bằng các thủ đoạn chấp thuận cho thành lập pháp nhân mới để chuyển dịch tài sản Nhà nước sang tài sản của doanh nghiệp tư nhân. 2. Thanh Hóa kỷ luật cảnh cáo Phó chủ tịch UBND tỉnh: Ban chấp hành Đảng bộ Thanh Hóa đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh, vì những vi phạm liên quan đến việc thực hiện đề án tỉnh đề ra. Bí thư Đoàn ngoại tình có 2 con rơi: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng kỷ luật, khai trừ Đảng bà Nguyễn Thị Hà (38 tuổi), Bí thư Huyện đoàn Yên Định vì ngoại tình. Chồng bà Hà cho biết, hai người chung sống nhiều năm, nhưng kết quả xét nghiệm ADN 2 cháu bé sinh đôi 7 tuổi lại không cùng huyết thống với ông. 3. Máy bay trượt đường băng , tạm đóng cửa sân bay: Do mưa gió lớn, chuyến bay VJ322 khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 12h30 ngày 14/6 đã trượt ra ngoài mép đường băng. Máy bay và toàn bộ hành khách, tổ bay đều an toàn. Sau sự cố này, sân bay tạm đóng cửa dự kiến đến 17 giờ cùng ngày, hàng loạt chuyến bay đi đến từ sân bay này bị ảnh hưởng. 4. Giả danh lãnh đạo lừa 200 triệu đồng: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang xử lý Đặng Quang Thông (31 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) vì tội giả danh lãnh đạo tỉnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Biết ông Phan Ngọc Thọ thường làm việc với UBND các huyện nên Thông giả danh yêu cầu chủ tịch huyện Nam Đông chuyển 200 triệu đồng để "làm quà cho khách ở Văn phòng Chính phủ". Hắn cũng bị bắt vì giả danh thanh tra Ngân hàng nhà nước lừa 50 triệu đồng của giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Phước. 5. Đại ca số má Hải Phòng bị trúng đạn: Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 8h ngày 14/6, tại quán trà trên đường Phan Bội Châu, TP Hải Phòng. Nhân chứng cho hay, họ đang ngồi uống nước thì nghe hai tiếng súng. Một vị khách nam trong quán trúng đạn và gục xuống. Kẻ lạ mặt gây ra vụ việc nhanh chóng tẩu thoát. Được biết, nạn nhân tên L. "Nam", từng là đại ca có "số má" ở Hải Phòng. Năm 2008, ông này bị tạt axit và phải sang nước ngoài phẫu thuật. 6. Lái xe công nghệ bị đâm gục trước cổng bến xe: Sáng nay, anh M.T.T. (SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn, là tài xế ô tô công nghệ) và 1 người đàn ông (chưa rõ danh tính) xảy ra mâu thuẫn ở gần cổng Bến xe An Sương (TPHCM) nên xảy ra đánh nhau. Nam tài xế ô tô công nghệ bị người đàn ông dùng hung khí đâm gục tại chỗ và tử vong. Người đàn ông gây án vội tẩu thoát khỏi hiện trường. Hiện công an đang điều tra truy xét đối tượng bỏ trốn trên. 7. Xuất hiện ma túy nấm: Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trần Tuấn Phương (SN 2001; trú tại Đống Đa) vì mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ là 1 túi nilon chứa nhiều cây nấm khô. Đối tượng khai nhận đây là "nấm thức thần" có chứa chất "Psilocybine", một chất ma túy gây ảo giác. Hắn còn trồng và nhân giống để bán ra thị trường. 8. Giải cứu mẹ con bị tên ngáo đá khống chế tại Đồng Nai: Thanh niên 25 tuổi có biểu hiện phê ma túy đá đi lang thang, thấy phòng trọ hé mở nên đột nhập kéo hai mẹ con vào trong nhà tắm, dùng dao, kéo uy hiếp đe dọa tính mạng. Người dân xung quanh phát hiện can ngăn nhưng Hùng không bỏ dao, lớn tiếng thách thức. Lực lượng Cảnh sát 113 và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã giải cứu thành công hai mẹ con. >>> Xem thêm video Hiện trường máy bay lệch đường băng do mưa gió lớn trưa nay.