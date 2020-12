Nữ sinh bị đánh sau va chạm giao thông: Tỉnh Tây Ninh chỉ đạo khẩn

UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Công an tỉnh, UBND huyện, Công an huyện Dương Minh Châu khẩn trương điều tra vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh, đạp xuống mương.

Chiều 13/12, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh, UBND huyện, Công an huyện Dương Minh Châu khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của thanh niên đánh, đạp nữ sinh lớp 7 xuống mương trên địa bàn xã Chà Là.



Bé N. bị đánh nhập viện.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: “Hiện Công an huyện Dương Minh Châu đã mời thanh niên về làm việc. Tại cơ quan công an, người này xác nhận có đánh bé gái như trên. Cơ quan điều tra vẫn đang làm việc với thanh niên này".

Như VTC News đưa tin, khoảng 7h30 ngày 12/12, em H.B.B.N. (12 tuổi, học lớp 7 ở huyện Dương Minh Châu) đi xe đạp điện đến nơi học thêm trên đường thuộc khu công nghiệp Chà Là thì va chạm với một cô gái đi bộ. Bé N. đến đỡ cô gái đứng dậy.

Ít phút sau, T.V.M. (31 tuổi, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) chạy đến xưng là chồng của cô gái và tát vào mặt bé N. Cô bé lùi ra phía sau rồi bỏ chạy nhưng M. đuổi theo, đánh vào đầu, mặt rồi đạp nữ sinh ngã xuống mương khô sâu hơn 1 mét.

Phát hiện sự việc, nhiều người chạy đến can ngăn và đưa nữ sinh đi cấp cứu. Vùng đầu bé N. có vết thương rộng. Thanh niên tên M. sau đó lên xe chở vợ đến trạm xá để xử lý vết trầy xước.