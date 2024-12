Công an Hà Nội bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt

Ngày 19/12, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng.

Theo hồ sơ, Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1991, HKTT: phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) là đối tượng truy nã đặc biệt theo quyết định truy nã số 3408 ngày 06/9/2024 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Thụy Khuê đã xác định đối tượng đang lẩn trốn tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội và nhanh chóng triển khai lực lượng bắt giữ đối tượng vào ngày 16/12/2024. Công an phường Thụy Khuê đã tiến hành bàn giao đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng cho cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ để tiếp tục xử lý theo quy định.