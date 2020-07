Bị xe chở hoa đâm móp, chủ xế hộp có hành động bất ngờ

Chắc hẳn không ít lần cư dân mạng chứng kiến tình cảnh trớ trêu của những chủ xế hộp tiền tỷ bỗng nhiên bị một phương tiện thô sơ nào đó tông trúng, để rồi bắt đền thì thương người mà bỏ qua lại tội mình. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện bức ảnh ghi lại hiện trường vụ tai nạn giữa một bên là xe máy và một bên là ô tô đang di chuyển trên đường. Bức ảnh được một tài khoản chia sẻ kèm dòng chú thích: "Người chở xe hoa đâm vào 1 ô tô trên đường phố ở Vinh. Đúng lúc ô tô vừa hết bảo hiểm. Tuy nhiên anh trai đi ô tô đã hết sức cảm thông không bắt đền còn nhẹ nhàng bảo: ‘Quả này chú đi sai rồi, nhưng chú đi bán hoa vất vả, để cháu tự sửa xe cũng được chú ạ". Theo hình ảnh được chụp lại, chủ xe ô tô sau khi bị chiếc xe máy va vào đã không hề chửi bới, xô xát hay bắt đền mà chạy lại giúp người bán hoa dựng xe máy dậy. Sự việc được cho là xảy ra tại thành phố Vinh, Nghệ An. Sau khi những hình ảnh được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Hai chiếc xe không may xảy ra va quệt và cả hai người tài xế ô tô đều xuống xe để nói chuyện. Câu chuyện của họ diễn ra khá ngắn gọn và hình ảnh hai bên bắt tay nhau thực sự khiến nhiều người phải cảm kích. Va chạm giao thông có lẽ đã trở thành một điều quá đỗi bình thường đối với chúng ta. Nhưng điều khác thường cần được nói tới chính là cách hành xử của những người trong cuộc khi sự việc diễn ra. Trước đó, câu chuyện va chạm tương tự và cách hành xử của chủ xế hộp tiền tỷ với anh thợ xây được chia sẻ cách đây không lâu cũng nhận được những tràng pháo tay tán thưởng từ dư luận. Trước đó, không ít lần thái độ của các chủ xế hộp dù bị đâm nhưng cách cư xử của họ được dân mạng khen ngợi. Điển hình như vụ va chạm gần khu vực cây xăng Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người lái xe máy do vít ga quá đà nên đã “hôn cái nhẹ" lên sườn xế hộp. Tưởng đâu cũng chỉ thuộc loại thường thường thôi, nào ngờ ngẩng đầu lên mới thấy là xế xịn bạc tỷ khiến anh chủ xe máy “toát mồ hôi hột”. Tuy nhiên, cách cư xử không to tiếng và cũng không bắt đền gay gắt của chủ xe ô tô khiến người đâm xe phải nể phục. Trước đó, vào tháng 2/2020, một câu chuyện được chia sẻ rộng khắp trên các diễn đàn mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Cụ thể, đây là một vụ va chạm giao thông giữa chiếc xe ô tô và xe gắn máy. Theo đó, thay vì thương tiếc phương tiện của mình khi bị người đi xe máy đâm móp, cặp vợ chồng này lại lo cho tình trạng của người đàn ông đi xe máy trước bằng cách hỏi han, quan tâm. Cách hành xử đầy văn minh, tốt đẹp cũng như chứa đựng tình người này đã khiến cộng đồng mạng thán phục và cảm động. Không xảy ra bạo lực, không dùng lời lẽ nặng nề, không bắt đền ráo riết, cặp vợ chồng đã có cách giải quyết vấn đề khiến nhiều tài xế điều khiển phương tiện giao thông phải học hỏi. Mời quý độc giả xem video: Va chạm giao thông, đuổi đánh nhau vào tận ủy ban phường - Nguồn: Truyền hình Người Đưa Tin

