Kẻ đốt quán cà phê làm chết 11 người đối mặt hình phạt nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, khởi tố bị can đối với C.V.H (SN: 1973. hiện trú tại: xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, có 02 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”) để điều tra, xử lý hành vi đốt quán cà phê làm 11 người tử vong tại quận Bắc Từ Liêm vào đêm ngày 18/12/2024. Tại cơ quan Công an, C.V.H bước đầu khai nhận: H đến quán uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên quán nên đã mua xăng đổ vào khu vực tầng 1 quán cà phê (nơi có nhiều xe máy) rồi châm lửa đốt; khi thấy ngọn lửa bùng lên, H bỏ đi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đốt quán cà phê.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi rất tàn nhẫn khiến 11 người tử vong. Với hành vi đổ xăng đốt nhà khiến 11 người chết, thiệt hại nghiêm trọng về tài sản thì đối tượng này sẽ bị xử lý về nhiều tội danh trong đó có tội giết người và tội hủy hoại tài sản.

Luật sư Cường cho biết thêm, có thể thấy rằng nghi phạm trong vụ án này có nhân thân xấu, được giáo dục cải tạo nhưng vẫn không có ý thức chấp hành pháp luật, hành vi vô cùng tàn nhẫn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người chết và thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dữ liệu camera giám sát ở khu vực xung quanh, lấy lời khai của người làm chứng và thực hiện các hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân bước đầu cơ quan điều tra xác định là do mâu thuẫn cá nhân nên đối tượng đã dùng xăng để đốt khiến 11 người chết, nhiều người bị thương và thiệt hại nghiêm trọng về tài sản nên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với đối tượng này về tội giết người theo quy định tại khoản một, điều 123 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Nạn nhân được xác định trong vụ án giết người này sẽ được xác định là tất cả những người có mặt trong ngôi nhà đó chứ không chỉ là 11 người tử vong, những người khách may mắn thoát chết là nằm ngoài ý chí chủ quan của đối tượng gây án.

Ngoài tội giết người đã được làm rõ thì cơ quan điều tra cũng sẽ tiến hành định giá tài sản bị thiệt hại để khởi tố thêm đối tượng này về tội hủy hoại tài sản theo quy định tại điều 178 Bộ luật Hình sự. Việc bị kết án về nhiều tội danh, trong đó có tội danh có mức hình phạt cao nhất là tử hình, bị cáo có nhân thân xấu, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội thì rất có thể lần này có thể tòa án sẽ áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất.

Luật sư Cường phân tích thêm, ngoài việc phải đối mặt với nhiều tội danh, hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình thì đối tượng này cũng sẽ có trách nhiệm bồi thường toàn bộ những thiệt hại đã gây ra đối với các nạn nhân, thân nhân của nạn nhân. Thiệt hại bao gồm toàn bộ tài sản bị hủy hoại trong vụ án này, với nạn nhân bị thương tích phải cấp cứu thì sẽ bồi thường toàn bộ chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút, tiền bồi thường tổn thất về tinh thần. Đối với nạn nhân đã tử vong thì còn phải bồi thường thêm tiền chi phí về mai táng, tiền nghĩa vụ cấp dưỡng đối với người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng.

Quá trình điều tra vụ án, ngoài việc làm rõ hành vi của bị can, cơ quan điều tra cũng sẽ mở rộng để làm rõ vụ án này có đồng phạm hay không có đối tượng nào giúp sức, xúi giục cho bị can này thực hiện hành vi phạm tội hay không. Đồng thời cũng sẽ làm rõ mức độ thiệt hại của những người bị hại, trong đó có những thiệt hại về tài sản, thiệt hại về sức khỏe, thiệt hại về tính mạng để làm căn cứ buộc người phạm tội phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hoạt động kinh doanh của quán cà phê, karaoke này để xác định hoạt động kinh doanh này đã đảm bảo an toàn hay chưa, nguyên nhân nào dẫn đến sự việc để có những giải pháp phòng ngừa, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.