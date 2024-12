Vụ cố ý gây thương tích ở Lào Cai: Các bị cáo khai gì tại tòa?

Theo cáo trạng, quá trình bị can Chương và đồng bọn gây thương tích cho người dân, bị can Chương cũng bị người dân gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 12%.

Ngoài ra, ô tô của bị can Chương cũng bị hư hỏng với thiệt hại giá trị hơn 30 triệu đồng.

Về nội dung này, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sa Pa chưa xác định được ai là người gây thương tích và gây thiệt hại về tài sản của Hoàng Quang Chương. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sa Pa đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu có liên quan tình tiết này để điều tra, làm rõ, xử lý sau.