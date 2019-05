Phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ Manvip, khởi tố 19 bị can

(Kiến Thức) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua website và ứng dụng manvip.club với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng, khởi tố 19 bị can.

Ngày 22/5, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương, cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng nghìn tỷ manvip.club qua mạng. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố 16 bị can về tội tổ chức đánh bạc và 3 bị can về tội đánh bạc.



Theo đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, cầm đầu đường dây là một đối tượng ở thành phố Hà Nội.

Trang web manvip.club các đối tượng dùng để tổ chức đánh bạc đã bị cơ quan điều tra đánh sập.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng internet nghìn tỷ này đã xây dựng trang web manvip.club và sử dụng phần mềm Manvip có thể cài đặt trên điện thoại thông minh để tổ chức cho nhiều người chơi đánh bạc trực tuyến bằng một trong các trò chơi: tài sửu, sâm lốc, 3 cây, liêng...

Đáng chú ý, các con bạc dùng tiền mua điểm để chơi các trò chơi và có thể đổi từ điểm thành tiền.

Để tham gia đường dây, người chơi phải đăng ký tài khoản và nạp tiền qua thẻ.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, tại tỉnh Hải Dương, một nhóm đối tượng ở huyện Thanh Hà làm đại lý cấp 1 của hệ thống trên và đã mua, bán điểm cho các con bạc với số tiền nhiều tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng bỏ trốn.