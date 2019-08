Nhan sắc cô gái tung clip bị nữ công an náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất đe dọa

Vụ nữ công an đại náo sân bay Tân Sơn Nhất thu hút sự chú ý của CĐM. Mới đây, dân mạng đã tìm ra danh tính cô nàng cho đăng đoạn clip lên MXH. Người đăng đoạn clip nữ công an đại náo sân bay Tân Sơn Nhất có tên Đ.T.T. Nhiều dân mạng đã tìm ra được danh tính và loạt ảnh khoe nhan sắc của Đ.T.T. Đa phần dân mạng đều khen ngợi nhan sắc của Đ.T.T. Cô nàng có gương mặt v.line, đôi mắt to, môi gợi cảm và làn da trắng mịn. Trên trang cá nhân, Đ.T.T không ngần ngại đăng những bức ảnh khoe vóc dáng nuột nà. Tuy nhiên, điều đáng buồn là Đ.T.T tạm khóa tất cả các trang cá nhân như Facebook, Instargam sau lùm xùm. Trước khi khóa trang cá nhân, Đ.T.T đăng 1 status với nội dung bị bà Lê Thị Hiền hăm dọa và vu khống làm gái bán dâm. Cô nàng này cho biết, nữ công an quận Đống Đa dọa nếu không xóa 2 clip trên Facebook cá nhân thì sẽ phát tán clip, ảnh sex. Nhưng sau khi nhận lời xin lỗi từ Lê Thị Hiền, Đ.T.T đã gỡ bài viết và tạm khóa trang cá nhân. Cuối cùng Đ.T.T khẳng định mình đăng clip hoàn toàn không có ý đề câu like từ người dùng MXH. Bởi cô nàng không bán hàng online và hiện tại muốn sự diễn ra êm đẹp.

Vụ nữ công an đại náo sân bay Tân Sơn Nhất thu hút sự chú ý của CĐM. Mới đây, dân mạng đã tìm ra danh tính cô nàng cho đăng đoạn clip lên MXH. Người đăng đoạn clip nữ công an đại náo sân bay Tân Sơn Nhất có tên Đ.T.T. Nhiều dân mạng đã tìm ra được danh tính và loạt ảnh khoe nhan sắc của Đ.T.T. Đa phần dân mạng đều khen ngợi nhan sắc của Đ.T.T. Cô nàng có gương mặt v.line, đôi mắt to, môi gợi cảm và làn da trắng mịn. Trên trang cá nhân, Đ.T.T không ngần ngại đăng những bức ảnh khoe vóc dáng nuột nà. Tuy nhiên, điều đáng buồn là Đ.T.T tạm khóa tất cả các trang cá nhân như Facebook, Instargam sau lùm xùm. Trước khi khóa trang cá nhân, Đ.T.T đăng 1 status với nội dung bị bà Lê Thị Hiền hăm dọa và vu khống làm gái bán dâm. Cô nàng này cho biết, nữ công an quận Đống Đa dọa nếu không xóa 2 clip trên Facebook cá nhân thì sẽ phát tán clip, ảnh sex. Nhưng sau khi nhận lời xin lỗi từ Lê Thị Hiền, Đ.T.T đã gỡ bài viết và tạm khóa trang cá nhân. Cuối cùng Đ.T.T khẳng định mình đăng clip hoàn toàn không có ý đề câu like từ người dùng MXH. Bởi cô nàng không bán hàng online và hiện tại muốn sự diễn ra êm đẹp.