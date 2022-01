Nổ súng chỉ thiên, đập vỡ kính ô tô bắt nghi phạm giết người

Sáng 8/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa di lý đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1985, trú tại xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) từ Bình Dương về Hà Tĩnh để điều tra tội giết người sau 11 năm lẩn trốn.



Đối tượng Nguyễn Văn Sơn là đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy nã số 04 ngày 26/5/2011 về tội “Giết người” xảy ra trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Nguyễn Văn Sơn thời điểm sau khi bị lực lượng Công an bắt giữ

Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, sau khi bị truy nã đối tượng đã bỏ trốn sang Lào, tới năm 2019 thì quay về Việt Nam làm nhiều nghề khác nhau trên nhiều địa bàn như Đà Nẵng, Đà Lạt, Bình Dương. Khi đối tượng đang lẫn trốn trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì bị cơ quan Công an Hà Tĩnh phát hiện, phối hợp tiến hành bắt giữ.

Thời điểm bắt giữ, cảnh sát xác định được đối tượng Nguyễn Văn Sơn đang lưu thông trên đường, tổ công tác đã quyết định tiến hành vây bắt. Khi biết bị phát hiện, Sơn định rú ga bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng vây chặn hai đầu xe. Đối tượng cố thủ trong xe ô tô, sau một hồi vận động không thành công, lực lượng tham gia bắt giữ đã sử dụng súng bắn chỉ thiên cảnh cáo đối tượng nhưng đối tượng vẫn cố thủ.

Lực lượng tham gia chuyên án quyết định phá cửa kính xe ô tô để vây bắt đối tượng Nguyễn Văn Sơn

Để đảm bảo bắt giữ thành công đối tượng cũng như đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và lực lượng tham gia bắt giữ, tổ công tác đã quyết định phá cửa kính xe ô tô để nhanh chóng bắt gọn đối tượng Nguyễn Văn Sơn.

Trước đó, qua công tác xác minh và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an Hà Tĩnh xác định đối tượng tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Sơn đang lẫn trốn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngay lập tức một tổ công tác của Công an tỉnh Hà Tĩnh di chuyển vào Nam phối hợp với lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiến hành tổ chức mật phục và bắt giữ thành công đối tượng.

Hiện đối tượng đã được tổ công tác áp giải về cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang: