Hà Nội: Những vụ hỏa hoạn kinh hoàng từ đầu năm 2019

Rất may, vụ cháy không có thiệt hại về người. Các nạn nhân bị kẹt ở trong nhà đều được lực lượng cứu hộ đưa ra an toàn. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là do quạt treo tường ở tầng một của căn nhà bị chập điện.