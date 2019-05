Cây xăng Nhật Bản cúi chào khách thế nào sau gần 2 năm hoạt động?

Cây xăng Nhật Bản Idemitsu Q8 (nhà đầu tư Nhật Bản) được thành lập ngày 5/10/2017, trạm xăng đầu tiên có 100% vốn nước ngoài được mở tại Việt Nam. Do ông Hiroaki Honjo làm Tổng giám đốc. Nằm bên trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội). Sau ngày khai trương năm 2017, ông Hiroaki Honjo - Tổng giám đốc Công ty Xăng dầu IQ8 có mặt tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội. Ông trực tiếp đứng cúi chào khách hàng ngay dưới mưa để cảm ơn họ đã sử dụng dịch vụ của công ty. Hình ảnh này sau đó được người dân và báo chí ghi lại. Nhiều người dân tỏ ra thích thú và tò mò nên lượng khách đến đổ xăng tại đây rất đông. Nhiều khách hàng cho rằng, ông chủ hãng xăng Nhật Bản đã dạy các doanh nghiệp Việt Nam về cách làm dịch vụ và thái độ phục vụ, văn hóa phục vụ khách hàng. Ngoài sự thân thiện, cúi chào từ chủ, quản lý cho đến nhân viên. Khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại cây xăng Nhật Bản IQ8 còn được lau kính xe miễn phí. Thái độ tích cực từ nhân viên khiến khách hàng cảm thấy mình thực sự là "thượng đế". Sau gần 2 năm đi vào phục vụ, PV Kiến Thức có ghi nhận thực trạng tại cây xăng Nhật Bản vào thời điểm ngày 20/5. Mặc dù lượng khách không còn đông như những ngày khai trương, nhưng thái độ phục vụ, cung cách cúi chào khách hàng vẫn được duy trì. Do trạm xăng dầu Idemitsu Q8 nằm trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội nên lượng khách chủ yếu là công nhân và xe tải. Anh Quang một công nhân làm việc tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long chia sẻ “Từ lúc cây xăng này mở tôi toàn ra mua ở đây. Thấy cách phục vụ rất tốt và cây xăng ở gần nơi làm việc nên tiện đi lại". Nhân viên ra hiệu cho khách hàng điều khiển phương tiện vào đúng vị trí bơm xăng. Sau khi khách hàng đưa xe vào đúng vị trí nhân viên mới bắt đầu bơm xăng cho khách hàng theo một trật tự quy định. Mặc dù hiện nay nhân viên không còn chăm sóc khách hàng, chăm sóc xe được kỹ lưỡng như ngày khai trương nhưng về cơ bản khách hàng vẫn khá hài lòng với thái độ phục vụ. Giá bán các loại xăng 92; 95; dầu diesel; xăng sinh học... tại cây xăng Nhật Bản cũng theo giá quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại trạm xăng được đảm bảo và sắp xếp gọn gàng, thuận tiện khi cần sử dụng. Cũng như anh Quang, anh Chức một khách hàng đến đổ xăng tại trạm chia sẻ: “Tôi mua xăng ở đây nhiều lần rồi, khi tôi đến bơm xăng ở đây nhân viên lễ phép, thân thiện với mọi người. Họ cúi đầu chào trước khi bơm xăng sau khi bơm xong lại cúi chào tạm biệt". Cây xăng được bố trí khoa học, hợp lý và trật tự nên tình trạng lộn xộn rất hiếm khi xảy ra. Trước đây khi cây xăng mới đi vào hoạt động có nhiều ý kiến tỏ ra hoài nghi, và cho rằng có thái độ phục vụ tốt đối với khách hàng là do Idemitsu Q8 đang ở giai đoạn đầu vận hành, lượng khách hàng vẫn còn thưa thớt nên nhân viên mới có thái độ tốt như vậy. Khi lượng khách hàng đông lên và hệ thống mở rộng, chưa chắc Idemitsu Q8 có thể đảm bảo được chất lượng dịch vụ của mình. Nhưng đến nay Idemitsu Q8 vẫn giữ được thái độ thân thiện của nhân viên đối với khách hàng và nhận được nhiều phản hổi tích cực.

Nhân viên cúi chào khách đến mua xăng tại trạm xăng Idemitsu Q8 khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội.

Cây xăng Nhật Bản Idemitsu Q8 (nhà đầu tư Nhật Bản) được thành lập ngày 5/10/2017, trạm xăng đầu tiên có 100% vốn nước ngoài được mở tại Việt Nam. Do ông Hiroaki Honjo làm Tổng giám đốc. Nằm bên trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội). Sau ngày khai trương năm 2017, ông Hiroaki Honjo - Tổng giám đốc Công ty Xăng dầu IQ8 có mặt tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội. Ông trực tiếp đứng cúi chào khách hàng ngay dưới mưa để cảm ơn họ đã sử dụng dịch vụ của công ty. Hình ảnh này sau đó được người dân và báo chí ghi lại. Nhiều người dân tỏ ra thích thú và tò mò nên lượng khách đến đổ xăng tại đây rất đông. Nhiều khách hàng cho rằng, ông chủ hãng xăng Nhật Bản đã dạy các doanh nghiệp Việt Nam về cách làm dịch vụ và thái độ phục vụ, văn hóa phục vụ khách hàng. Ngoài sự thân thiện, cúi chào từ chủ, quản lý cho đến nhân viên. Khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại cây xăng Nhật Bản IQ8 còn được lau kính xe miễn phí. Thái độ tích cực từ nhân viên khiến khách hàng cảm thấy mình thực sự là "thượng đế". Sau gần 2 năm đi vào phục vụ, PV Kiến Thức có ghi nhận thực trạng tại cây xăng Nhật Bản vào thời điểm ngày 20/5. Mặc dù lượng khách không còn đông như những ngày khai trương, nhưng thái độ phục vụ, cung cách cúi chào khách hàng vẫn được duy trì. Do trạm xăng dầu Idemitsu Q8 nằm trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội nên lượng khách chủ yếu là công nhân và xe tải. Anh Quang một công nhân làm việc tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long chia sẻ “Từ lúc cây xăng này mở tôi toàn ra mua ở đây. Thấy cách phục vụ rất tốt và cây xăng ở gần nơi làm việc nên tiện đi lại". Nhân viên ra hiệu cho khách hàng điều khiển phương tiện vào đúng vị trí bơm xăng. Sau khi khách hàng đưa xe vào đúng vị trí nhân viên mới bắt đầu bơm xăng cho khách hàng theo một trật tự quy định. Mặc dù hiện nay nhân viên không còn chăm sóc khách hàng, chăm sóc xe được kỹ lưỡng như ngày khai trương nhưng về cơ bản khách hàng vẫn khá hài lòng với thái độ phục vụ. Giá bán các loại xăng 92; 95; dầu diesel; xăng sinh học... tại cây xăng Nhật Bản cũng theo giá quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại trạm xăng được đảm bảo và sắp xếp gọn gàng, thuận tiện khi cần sử dụng. Cũng như anh Quang, anh Chức một khách hàng đến đổ xăng tại trạm chia sẻ: “Tôi mua xăng ở đây nhiều lần rồi, khi tôi đến bơm xăng ở đây nhân viên lễ phép, thân thiện với mọi người. Họ cúi đầu chào trước khi bơm xăng sau khi bơm xong lại cúi chào tạm biệt". Cây xăng được bố trí khoa học, hợp lý và trật tự nên tình trạng lộn xộn rất hiếm khi xảy ra. Trước đây khi cây xăng mới đi vào hoạt động có nhiều ý kiến tỏ ra hoài nghi, và cho rằng có thái độ phục vụ tốt đối với khách hàng là do Idemitsu Q8 đang ở giai đoạn đầu vận hành, lượng khách hàng vẫn còn thưa thớt nên nhân viên mới có thái độ tốt như vậy. Khi lượng khách hàng đông lên và hệ thống mở rộng, chưa chắc Idemitsu Q8 có thể đảm bảo được chất lượng dịch vụ của mình. Nhưng đến nay Idemitsu Q8 vẫn giữ được thái độ thân thiện của nhân viên đối với khách hàng và nhận được nhiều phản hổi tích cực.

Nhân viên cúi chào khách đến mua xăng tại trạm xăng Idemitsu Q8 khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội.