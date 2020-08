Nhục mạ người khác rồi đăng Facebook: Khi các tín đồ “ngáo MXH”

(Kiến Thức) - Lợi dụng facebook để làm nhục người khác, câu like, ảo tưởng sức mạnh... ngày càng phổ biến. Nhưng các tín đồ “ngáo mạng xã hội” này có thể nhận những hình phạt cũng như phản ứng dư luận nặng nề.

Sáng ngày 19/8, nhiều group, fanpage trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, clip ghi cảnh một nữ khách hàng bị làm nhục rồi quay video đăng lên facbook. Sự việc được xác định xảy ra tại quán Nhắng Nướng Hiền Thiện (TP Bắc Ninh).



Theo đó, một nữ khách hàng quỳ xin lỗi vì trước đó cô đăng lên facebook phản ánh cảnh báo mọi người món ăn của quán nướng này có sán.

Chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện nhục mạ khách hàng.

Chủ quán ngồi trên ghế lớn tiếng quát: "Thằng nào xúi mày làm hại tao chứ sao lại làm hại tao? Tao có làm gì hại mày đâu mà đi hất bát cơm của tao? Tao mở quán ăn này 10 năm rồi chưa có ai dám nói gì. 10 người như mày cũng xử được. Mày là ai, ở trên trời cũng móc lên bằng được…".

Mạng xã hội có sức mạnh truyền thông không ai có thể phủ nhận được. Đặc biệt, ở đó mỗi cá nhân được tự do bày tỏ quan điểm, phản biện bất cứ vấn đề gì. Thậm chí, trên mạng xã hội họ còn tự xây dựng được hình ảnh cá nhân, tạo sự ảnh hưởng với dư luận. Chính vì thế, nhiều người sử dụng mạng xã hội như 1 công cụ cho các mục đích cá nhân và trở thành tín đồ của nó. Sự ngộ nhận, ảo tưởng về "sức mạnh ảo" mà mạng xã hội mang lại khiến không ít người phải ngậm trái đắng.

Chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện mới đây là 1 ví dụ. Sau khi tìm được cô gái chê đồ ăn của quán có giun. Vợ chồng ông Thiện (chủ quán) đã bắt cô gái quỳ xuống xin lỗi, ông Thiện nhiều lần buông lời đe dọa rồi quay video, đăng lên mạng xã hội nhục mạ nạn nhân.

Ngay trong chiều tối 19/8, Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1973, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện) về tội làm nhục người khác. Đồng thời, TP Bắc Ninh thành lập đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm và chống dịch COVID-19 tại quán.

Trước đó mạng xã hội xôn xao nhiều vụ đánh người, lột đồ người khác tung lên mạng nhằm dương oai, câu like của người theo dõi. Trong đó, nhiều người cảm thấy hả hê khi clip đưa lên mạng được nhiều người xem, thích và bình luận. Đáng nói, nhiều trường hợp “ngáo mạng xã hôi” là những thanh niên đánh nhau chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, ghen tuông.

Cụ thể, ngày 9/8 người chơi facebook xôn xao video một cô gái 17 tuổi bị lột đồ, quay cận tung lên mạng xã hội. Dù cô gái khóc lóc van xin nhưng nhóm này vẫn không tha, thậm chí còn cười đùa để làm nhục cô hơn.

Sau khi xem xét sự việc, ngày 14/8, Viện KSND huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can đối với N.T.M.H. (16 tuổi) và Đ.T.N.M. (17 tuổi) về tội "Giữ người trái pháp luật" và "Làm nhục người khác".

Nguyên nhân được xác định, chỉ vì hai cô gái cùng yêu một chàng trai nên H. đã nhờ bạn chở tình địch về nhà, sau đó bắt quỳ xin lỗi, đánh và lột đồ tung lên mạng cho bõ cơn ghen. Khi cơ quan chức năng làm việc, H. và nhóm bạn không nghĩ mình đã vi phạm pháp luật.

Đánh ghen, lột đồ rồi quay video tung lên facebook.

Về tình trạng đi đánh ghen sau đó tung clip lên mạng nhằm làm nhục người khác, mới đây người dùng facebook biết đến câu chuyện của cô giáo hotgirl Âu Hà My đưa người đến nhà người tình của chồng đánh ghen và quay clip tung lên mạng xã hội.

Sau clip này, nhiều người cảm thông, chia sẻ cùng cô nhưng đồng thời có không ít những phản ứng, chỉ trích, thậm chí tố ngược khi cô tung hình ảnh, clip đánh ghen lên mạng là làm nhục người khác – một hành động không văn minh.

Ngay sau đó, cô đã phải khóa facebook, video đánh ghen cũng bị gỡ.

Một vụ đánh ghen, quay clip và đăng tải thông tin cá nhân sai lệch lên mạng xã hội của Võ Thanh Lan (SN 1996, ngụ TP Hồ Chí Minh) cũng từng gây xôn xao dư luận.

Theo đó, ngày 20/2, mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip dài khoảng 32 giây, quay lại cảnh đánh ghen của một người phụ nữ đeo khẩu trang; dùng tay nắm tóc đánh liên tiếp vào phần đầu và mặt, dùng chân đạp vào một người phụ nữ khác.

Ngay sau đó, Công an phường Phú Cường đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Dầu Một vào cuộc xác minh.

Qua làm việc, chị N.T.H.D. (nạn nhân, SN 1997, ngụ Bình Dương) khai nhận: Trong lúc đang ngồi uống cà phê tại khu vực ngã 6, phường Phú Cường thì bất ngờ bị Lan đánh ghen, vì cho rằng chị D. có quan hệ bất chính với chồng mình.

Quá trình xảy ra xô xát, Lan đã quay lại clip rồi đăng tải lên mạng xã hội với mục đích lăng mạ, làm nhục chị D. để hả giận. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Công an TP Thủ Dầu Một xác định, chị D. không quan hệ tình cảm với chồng Lan. Sau đó, Lan bị phạt 10 triệu đồng.

Theo các chuyên gia, mạng xã hội nói chung và facebook nói riêng là nơi chia sẻ nhanh chóng các thông tin từ các tài khoản cá nhân. Khi đăng tải các thông tin, người dùng có thể nhận được nhiều biểu tượng thích (like), nhiều người xem, thậm chí nhận vô số các lời khen, động viên, an ủi hoặc cổ vũ cho các hành vi của người dùng. Điều này khiến người chơi dễ thỏa mãn, vui sướng nhất định và ảo tưởng về sức mạnh của mình.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục truy quét, xử phạt các loại hình tội phạm trên không gian mạng. Đồng thời xử lý những hành vi sai trái trên mạng xã hội. Không ít tín đồ " ngáo mạng xã hội ", ảo tưởng sức mạnh của mình trên mạng xã hội đã phải trả giá cho những hành vi sai trái pháp luật. Thế nhưng, bấy nhiêu đó dường như chưa đủ cảnh tỉnh đối với người dùng mạng xã hội. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần có những chế tài mạnh mẽ hơn nữa để răn đe, đồng thời tuyên truyền, phổ biến các kiến thức cho người dùng để tránh các hành vi vi phạm pháp luật.

