Bắt tạm giam chủ quán nướng bắt khách quỳ rồi đăng Facebook

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thiện, chủ quán nướng Hiền Thiện ở TP Bắc Ninh về tội làm nhục người khác.

Tối ngày 19/8, lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1973, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện ở đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) về tội làm nhục người khác.



Theo vị lãnh đạo này, sau khi triệu tập làm rõ tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua tìm hiểu, Thiện trước đây là lao động tự do, mở quán Nhắng nướng Hiền Thiện tại TP Bắc Ninh được hơn 10 năm. Công an TP Bắc Ninh cũng cho biết Thiện chưa có tiền án, tiền sự.

Quán nhắng nướng đã tạm đóng cửa

Lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang lấy lời khai của những người liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

Hàng xóm cho biết, trước đây vợ chồng Thiện làm ruộng, buôn dưa hấu, mấy năm trở lại đây mới ra khu vực này để thuê mặt bằng mờ quán Nhắng nướng. Trong thời gian sinh sống tại đây, vợ chồng Thiện Hiền cũng chưa xảy ra điều tiếng với những người xung quanh.

Chủ quán nướng bắt khách quỳ rồi chửi bới rồi livestream phát trên mạng xã hội

Cũng liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Nguyễn Song Hà có văn bản hoả tốc giao Công an TP Bắc Ninh phối hợp các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm.

Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh cũng giao Văn phòng HĐND-UBND tham mưu UBND thành phố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn từ 19/8.